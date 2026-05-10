A Olimpo se le caen los goles del bolsillo: 1-0 a Germinal y uno “nuevo” en la lista

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Te pido un favor: no lo agrandes, la pelota lo chocó y se metió de casualidad en el arco”.

A Braian Guille, quien no jugó por estar desgarrado, no le importó cruzarse en cámara ni interrumpir la nota periodística que estaba brindando Joaquín Suvielles, el autor del gol aurinegro en el trabajado 1-0 frente a Germinal, que le posibilitó a los de Carlos Mungo continuar con su racha invicta y sumar 19 de los 21 puntos en juego.

“Ahora hablemos en serio, fue un golazo, y me alegro por él, necesitaba sumar minutos y reencontrarse con la red”, definió el “Mago” (estará unas tres semanas fuera de las canchas), la “alegría” del plantel según sus propios compañeros.

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Un buen título para este análisis podría haber sido: “Gol del ´Coqui´ con el ´Coco´ para el éxito de Olimpo”.

Joaquín señalo su primera conquista oficial con esta camiseta, después de los dos que consiguió en su anterior paso por el club, en el certamen de Reserva de AFA 2014, ante Tigre y Belgrano.

Este Olimpo está “angelado”, que quiere que le diga… No es el Olimpo de los milagros, es el Olimpo de los momentos. Susvielles ingresó a los 26 del segundo tiempo y 10 minutos más tarde, en su primera incursión hambrienta al área contraria metió un testazo misilístico que dio en uno de los postes y se metió (secuencia fotos).

Sin Guille ni Amarilla (faltó por un estado febril), el dueño de casa estuvo el cuarto de hora inicial con corriente continua por la explosión y la determinación del eléctrico Cristian Ibarra, el más aplaudido por los hinchas al momento de los recambios.

Después de ahí fue un cotejo típico del Federal A. Ya lo había anticipado Cristian Chimino hace tres fechas atrás: “Los rivales se vienen a meter atrás y apuestan a las contras o a que nos equivoquemos para generarnos peligro”.

Este elenco olimpiense asusta por la jerarquía y la cantidad de variantes con las que cuenta, pero también por el desfasaje emocional en distintos pasajes del encuentro. Que quiero decir: el tiempo que multiplica haciendo abuso de la posesión del balón y esas tremendas ganas de hacer volar a su oponente por los aires, lo lleva a desestabilizarse, a tener ese desequilibrio entre líneas que por ahora, en su arco propio (no tiene goles en contra en la temporada), no ha sido letal.

Por suerte para el actual líder de la Zona D, el arquero también es parte de ese proceso lineal que, por ahora, está bien encaminado hacia el lejano objetivo del ascenso.

Lungarzo, que respondió con altura ante Villa Mitre, fue el justiciero del local en la fracción inicial: le tapó un mano a mano a Olivieri (corrió 40 metros con la pelota y, cara a cara con el 1, se abatató) y sacó abajo un disparo de Alex González.

Al representante bahiense lo complicó un oponente que apostó a un 4-4-1-1, sin un 9 definido (Alex Gonzáles no mide más de 1,70 pero es picante y escurridizo) que se comprimió de excelente manera de mitad de cancha hacia atrás para interrumpir los circuitos aurinegros.

En su permanente lucha con el “yo” interior, este “dream team” olimpiense intentó, por todos los frentes, renovar sus energías en la etapa complementaria, que dicho sea de paso se jugó íntegramente en campo del de Rawson.

Mientras el árbitro Lucas Novelli exasperaba al mundo pitando rápido y no aplicando la ley de ventaja, la “Mungoneta” se debatía en centros, imprecisiones y un llamativo “Movete Olimpo movete, movete, dejá de…”

Ibarra puso a correr a Olivera (delantero devenido a carrilero, acierto del DT), el misionero lanzó el centro y Susvielles hizo estallar el Carminatti con un cabezazo novelístico.

Sexto triunfo en el torneo, el cuarto por el mismo marcador: 1-0. ¿Y para qué más? Si cuando menos lo esperás, o peor está, Olimpo te la “aplica” sin anestesia.

La síntesis

Olimpo 1 (4-1-3-2)

Lungarzo 7

Chimino 5

Moiraghi 7

Ferreyra (c) 6

Lapetina 4

STANCATO 8

Llanos 5

D. Ramírez 6

Coacci 5

Ibarra 7

F. González 4

DT: Carlos Mungo

Cerminal 0 (4-4-1-1)

L. Molini 6

Yocco 6

N. Ríos 6

Sveruk 5

Moreno 5

G. Núñez 6

Macarof 6

Morón 3

Olivieri 5

J. Velázquez (c) 4

González 6

DT: Andrés Iglesias

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Susvielles (O), a los 36m.

Cambios. 63m. A. Hernández (5) por Llanos y Olivera (6) por Coacci, 71m. Susvielles (7) por F. González y 85m. Bellone por Ibarra y S. Fernández por Ramírez, en Olimpo; 60m. Estrada (4) por A. González, 69m. Veloso (5) por Macarof y De Hoyos (4) por J. Velázquez y 85m. Navarro por Morón, en Germinal.

Amonestados. Llanos (54m.), en Olimpo; A. González (21m.), Núñez (40m.), Olivieri (56m.) y Estrada (86m.), en Germinal.

Arbitro. Diego Novelli (7)

Cancha. Olimpo (8).