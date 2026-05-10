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Detenido al encontrarse droga y una moto robada en su casa

Fue durante un allanamiento llevado a cabo en las últimas horas.

Un hombre fue detenido esta mañana, luego de que se encontraran droga y una moto robada en su vivienda.

Todo esto ocurrió en un allanamiento llevado a cabo en Luis Bonnat al 400.

En ese lugar, personal policial detuvo a Braian Mardewald Coman, de 30 años de edad, quien tenía cocaína, marihuana, una balanza de precisión y varios celulares en su poder. Se entiende que todos estos elementos eran destinados a la comercialización de estupefacientes.

Además, en la vivienda se halló una motocicleta con pedido de secuestro activo.

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