Detenido al encontrarse droga y una moto robada en su casa
Fue durante un allanamiento llevado a cabo en las últimas horas.
Un hombre fue detenido esta mañana, luego de que se encontraran droga y una moto robada en su vivienda.
Todo esto ocurrió en un allanamiento llevado a cabo en Luis Bonnat al 400.
En ese lugar, personal policial detuvo a Braian Mardewald Coman, de 30 años de edad, quien tenía cocaína, marihuana, una balanza de precisión y varios celulares en su poder. Se entiende que todos estos elementos eran destinados a la comercialización de estupefacientes.
Además, en la vivienda se halló una motocicleta con pedido de secuestro activo.