El puerto que viene, furor por las figuritas del Mundial, vivir en alerta y negocios que cambian de dueño

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Por suerte pudimos volver a la normalidad luego de varios días donde el clima y las alertas no nos dieron tregua, ¿no?

--Ya era hora. A veces da bronca y no deja trabajar, pero la seguridad está ante todo. En Bahía ya sufrimos bastante como para que no tengamos esto siempre presente.

--Tal cual, ejemplos nos sobran. De todas maneras, también es un hecho la gran sucesión de alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad.

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--¿Tenés cifras?

--No me las puse a contar, pero en el año, si tenemos en cuenta alertas amarillas y naranjas, junto con avisos a corto plazo de tormentas y fuertes lluvias, granizo o vientos, te diría, sin dudar, que fueron varias decenas.

--Lo cierto es que no fue una semana fácil.

--Sin duda, hubo varios sectores con problemas como consecuencia de las lluvias. Hoy la cosa parece haberse calmado, pero vino bastante fulera.

--Ni hablar, preguntale a la gente de Monte. Da muchísima pena ver cómo quedó la costanera, y te digo algo, vi en algunas fotos una situación que asusta.

--¿A qué te referís?

--A que la sudestada no sólo se llevó maderas, se llevó puestos paradores y, presta atención, se llevó tramos de costa. Eso hace que el asfalto y las construcciones queden muy expuestos ante un evento similar.

--Te entiendo, algo así pasó en el viejo camino costero a Sauce, pero en la zona urbana generar algún tipo de protección exigirá obras.

--Exacto, y estamos hablando de obras costosas.

--Bueno, Juancho, ya veo que nos metimos de lleno en los temas locales, así que, si te parece, pidamos los primeros cortados y arranquemos.

--Dale, pero te aclaro que ya arrancamos y no te diste cuenta, José Luis.

--Ja, ja, tenés razón. En realidad, quise decir que empezaras con alguna primicia que hiciera ruido. Vos me entendés

--Por supuesto, te traje varias cosas, pero vayamos de a poco. Me parece que un tema que le está preocupando a más de uno es el de la situación que se vive en el área de Catastro de la provincia.

--¿Por?

--Y... hace dos meses que no se puede comprar ni vender una propiedad en la Provincia por un paro de los empleados de esa dependencia. Te lo resumo, Catastro tiene frenados los estados parcelarios desde principios de marzo. Entonces, los agrimensores no pueden contar con ese documento y, por lo tanto, los escribanos no pueden escriturar.

--Querés decir que, si bien se puede acordar una operación, no se puede avanzar con el trámite de escrituración. Ok, te entendí.

--Fijate que esto afecta también a quienes deben tramitar alguna habilitación o proyecto, etc, etc.

--¿Qué más?

--Escuchá con atención porque, si bien no es tema duro, no deja de sorprenderme. Me refiero al furor por las figuritas del Mundial de fútbol.

--Sí, alguien me dijo que volvieron a estar de moda.

--Te quedás corto. Realmente es impresionante la demanda. El otro día me crucé con Leo Conditti, de Ocean, la distribuidora oficial para Bahía y gran parte de la región de todo lo que es Panini, es decir, la empresa que saca las figuritas.

--¿Qué te dijo?

--Que el martes, por ejemplo, recibió determinada cantidad de figuritas y álbumes, la que con mucho esfuerzo pudo conseguir, pero no sólo se las sacaron de la manos en cuestión de horas, sino que muchos kiosqueros y comerciantes que son clientes de hace muchos años, se quedaron con las manos vacías, pese a que repartió un número mínimo entre todos.

--Tremendo.

--Sí, fijate que las debe pagar por adelantado y cuando quiso reponer le dijeron que no había y no saben si esta semana le van a poder enviar más.

--¿Cuánto cuestan?

--El paquete anda en los 2 mil pesos. Lo llamativo de esta oleada, que se da cada cuatro años, con cada Mundial, es que ahora no sólo juntan figuritas los chicos, sino también gente mayor. Insisto, hay un verdadero boom, a tal punto que ya existe un Tinder para figuritas.

--¿Eh?

--Claro. Así como la famosa aplicación para conseguir pareja, ahora hay una para intercambio de figuritas. En esa aplicación la gente pone las figuritas que tiene automáticamente te marca las que faltan y la persona le manda eso a un compañero y ahí ves si hay match.

--Como se hacía antes en la Plaza Payró, donde concurrían los padres con sus hijos.

--Claro, nosotros también lo hacíamos en el colegio, y fijate que ahora en algunos establecimientos se está prohibiendo llevar figus porque los chicos están enloquecidos.

--Bien, sigamos. Seguro le pusiste el pecho a la lluvia y el jueves estuviste en la inauguración de la fábrica que construyó una “planetaria” empresa de empanadas. ¿Me equivoco?

--Sí, en realidad no pude estar porque me había comprometido con otro evento en la zona portuaria, donde también se vienen novedades.

--Bueno, después me contás las novedades del puerto, pero primero tírame alguna perlita de la inauguración.

--Dale, te traje algunos datos porque en el acto del corte de cintas, además del intendente, funcionarios e invitados especiales, había varios proveedores que habían instalado puestos o stands para la ocasión.

--Seguí.

--Había varios, desde una muy conocida cadena de carnicerías premium, hasta una firma que lleva el nombre de un emperador romano y que se dedica a la elaboración y envasado de salsas y distintos tipos de aderezos. También vi otra que hace cubanitos y los que le proveen las cajas para las empanadas expusieron una colección, desde la primera que emplearon, hace 22 años, hasta la actual.

--Bueno, pero vayamos a las perlitas que me prometiste.

--Dale. Por ejemplo, me enteré que la gente de esa fábrica de aderezos está trabajando mucho a nivel nacional y que van a agrandar la empresa porque no dan abasto. Y presta atención a esto: donde más venden, después de Bahía, es Puerto Iguazú.

--¿En serio? ¿En Misiones?

--Sí, porque esos productos locales tienen mucha aceptación en Brasil, a los brasileños les encantan y todas las semanas envían remesas que se agotan.

--Contame qué hacen.

--Producen, por ejemplo, tres tipos de dips, es decir, salsas o cremas espesas pensadas para mojar, untar o acompañar comidas. Con esta firma de empanadas hicieron un acuerdo y le proveen tres variedades: barbacoa, extra picante y limón.

--Qué bueno, Juan. Me quedé pensando en lo que comentaste del interés brasileño. Cuántas cosas se hacen en nuestra querida ciudad que triunfan en otros lugares, ¿no? Me refiero a nuevas empresas.

--Y si, fijate lo que hablamos unas semanas atrás, con la fábrica de aromas, ese es otro ejemplo, y tengo más.

--Claro, me interesa.

--Esto tiene que ver con una fábrica de cubanitos, que hizo un convenio con la que vende empanadas. Según pude averiguar, Juani, su dueño, la pegó y vende muy, muy bien.

--Seguro no me vas a dar el nombre, pero podrías comentarme algún detalle más.

--Sólo te digo que es una fábrica de cubanitos bien de Bahía y ahora, como nuestra ciudad es la capital de este producto, la idea es que el visitante se lleve cubanitos como un producto típico. Por eso lanzó unas cajas de ocho unidades especiales, con sabores diferentes: dulce de leche, coco, maní, oreo, chocolina, shot, pistacho y chocolate.

--Una especie de Alfajores Havanna bahiense.

--Algo así. Esa es la idea, pero más importante es que a fin de mes van a tener la autorización nacional.

--Bien, ya no sólo van a poder trabajarlos en la provincia. ¿Algo más del acto de inauguración?

--Sí, me contaron que también estaba Juani Calvo, hijo del recordado camarógrafo de Canal 7, quien es chef y hace 22 años comenzó con los distintos gustos de empanadas.

--Bueno, muy completo, así que no queda más que felicitar a Pablo Bermejo, dueño de la empresa, por semejante logro, me refiero a la nueva fábrica de empanadas y pastas de calle Indiada.

--Sin duda. Pablo comenzó trabajando en Mc Donald´s, después se fue a Giganto Pizza, compró una franquicia de esta firma y como la gente pedía mucho empanadas, se dedicó de lleno a este producto regional. A la vista está, no la va nada mal...

--¿Qué más?

--Estas novedades no las tengo confirmadas un cien por ciento, pero te diría que les pongo la firma, y te van a interesar.

--Avanti entonces.

--Si bien me aseguran que Pizza Z, el histórico comercio de Horacio Levantesi, fallecido en noviembre del año pasado, cambió de dueño, estuve averiguando y me dicen que no, que el negocio fundado en 1993 sigue en las mismas manos y que acaban de festejar un nuevo aniversario. De todas firmas, aunque también sin confirmación oficial, tengo un par de negocios que sí cambiaron de dueño.

--Decime.

--El primero es una empresa dedicada a la venta de maquinaria agrícola que dejó de representar a una importante marca, pero está todo muy fresco así que esperemos para dar mayores detalles y, en el segundo caso, hasta me pasaron el teléfono del nuevo dueño, pero no me atendió.

--¿De qué negocio se trata?

--De La Viscaya, el archiconocido restaurante de mariscos, de calle Soler. Parece ser que tiene nuevo dueño. Y te aclaro, hace tiempo que ya no es de nuestro amigo Flavio Alberto.

--¿Lo había vendido?

--Sí. De Flavio Serra pasó a manos de cuatro socios y, según mis informantes, ahora es de dos empleados. Más no sé, pero ampliaremos.

--Veo que el Colo del Noroeste te tiró buena info.

--Nooo... nada que ver. Está viajando mucho a Puerto Madero y al sur, pero Tommy, amigo de un amigo, siempre me acerca data de varios temas. Y ya que estamos en el rubro gastronómico, te cuento que los dueños del boliche Paolo, de calle Fitz Roy, abrirían uno en calle Cerri, donde supo funcionar una muy conocida parrilla.

--Ok. Esperemos más novedades del tema. Pero, para que veas que no te exploto, yo también tengo un dato, Juan.

--¡Milagro! ¿Y qué esperás para compartirlo?

--Ja, ja, es que siempre me olvido. ¿Sabés lo que es una tienda conceptual, un concept store?

--No tengo la menor idea.

--Me imaginaba. Se les llama así a los locales que combinan productos, diseño y experiencia alrededor de una identidad o estilo de vida determinado. Pero yendo al grano, en 19 de Mayo al 500, entre Alem y 12 de Octubre, abrió El Origen. Así que le deseamos a Alejandra, su dueña, muchos éxitos.

--Contame un poco a qué se dedica esta tienda.

--A bazar, objetos para el hogar, textiles, muebles, vajilla, artículos lifestyle, etc. Pero, si me dejás, aprovecho para contarte también que se muda un negocio muy antiguo.

--Decime.

--El local de gráfica de calle Brown al 400 se muda a 25 de Mayo 120. Allí, Juani y Laura llevan ahora adelanta la tarea de sostener la historia familiar y modernizarse.

--Bien, José Luis, si seguís así el domingo que viene no traigo nada y hablás vos, aunque, pensándolo bien, una golondrina no hace verano.

--Seguro. Bueno, repasando los temas de esta semana, creo que sobre la inauguración del hotel Howard Johnson ya hemos venido diciendo bastante.

--Sí, el sábado 23 es la apertura formal.

--Bien. ¿Qué tal si pedimos otro par de cortados y continuamos con otras novedades comerciales?

--Dale, pero primero dejame comentarte que tengo novedades más que buenas de un negocio que se dedica a la fábrica de piletas.

--Decime.

--Finalmente, según me comentó Javier, pese a tantos golpes recibidos --el temporal de viento de diciembre de 2023 les destruyó más de 30 piletas y buena parte de la fábrica, más los enormes daños que les produjo la inundación del año pasado--, van a seguir poniéndole el pecho a las balas y van a seguir en el local de avenida Cabrera.

--¡Qué bueno! Me alegro muchísimo y les deseamos el mayor de los éxitos.

--Tal cual. Siguen firmes y apostando a continuar mejorando, parados en el centro de ring, trabajando y dando todo desde ese punto de venta, en la zona norte, que consideran vital.

--Me dijiste que el otro día estuviste el puerto. Seguro te lo cruzaste a Santiago Mandolesi Burgos.

--Si, en un evento, y me confirmó que el martes, a las 14.30, junto al intendente y al subsecretario de Puertos de la Provincia, el bahiense Juan Cruz Lucero, van a presentar el Plan Quinquenal del Puerto.

--Pero el Consorcio de Gestión no tiene su Visión 2040.

--Exacto, pero las acciones que han tomado en el último tiempo, tanto el sector público como el privado, aceleraron y acercaron en el tiempo esa visión. Por eso hay una actualización, sobre todo, de los primeros cinco años.

--¿Y qué dice?

--Qué en los próximos años Bahía Blanca se va a convertir en un hub energético. Ya lo es, pero ahora, por la conexión directa que tiene con Vaca Muerta, a través de gasoductos y poliductos, esto se va a potencial.

--Por eso, y por otras cosas más, no es casual que inversiones de gran magnitud, como la TGS, ya anunciada y la de Pampa, que cada vez está más cerca, elijan a nuestra ciudad.

--Por supuesto, y el puerto va a mostrar también las obras que viene realizando en distintas áreas, ya sea obras portuarias, de accesos viales, con la intención de acompañar esa inversión privada, generar las condiciones para que lleguen inversiones.

--Le preguntase a Mandolesi qué aumento de cargas se prevé para los próximos años.

--Me tiró algunos números muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que el puerto, desde que se creó el Consorcio de Gestión, hace 32 años, triplicó su carga?

--Ni idea.

--Bueno. En 1994 se exportaban 10-12 millones de toneladas por año y el año pasado 35.7 millones de toneladas. Y ahora se plantea que lo vamos a duplicar en los próximos 10 años.

--¡Epaa!

--Sí. En granos por ejemplo, el año pasado se batió el récord de carga y este año seguramente se va a volver a batir. Pero lo importante, según me comentó, es que el puerto viene incrementando todos los años su volumen de cargas, ya sea por granos, gas o crudo, por ejemplo. De hecho, el año pasado se exportó más cereal que en 2022, el año donde la gran bajante del Paraná hizo que muchos granos salieran por Bahía. Y te digo más, esto se logró pese a que el servicio ferroviario, por la inundación, estuvo más de 60 días parado. Pero, me insistió, lo importante es, más allá de batir un récord, lograr un crecimiento sostenido, y eso está a la vista.

--Excelente, pero te llevo a otro tema portuario. Me acabo de acordar de un comentario que hiciste la semana pasada.

--Decime.

--Me dijiste que Ariel Blázquez, gerente de Profertil, será el nuevo titular de la Cámara de Permisionarios del Puerto, pero parece que la cosa no está tan segura. Ojo, no vaya a ser que aparezca otro candidato.

--Bueno, es lo que sé, pero como pasa en todas las entidades, siempre puede haber más de una opinión. Veremos lo que sucede en junio, cuando hagan la asamblea.

--Por supuesto, y ya que estamos con el tema de las grandes industrias, parece que el 18 y 19 se viene en Bahía un evento con acento alemán, ¿no?

--No sé, José Luis, contame.

--¡Apaaa Te agarré con la guardia baja, ja, ja. Esos días la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana realiza AHK On Tour, promoviendo oportunidades de negocio, cooperación tecnológica e intercambio.

--Ah, ahora sí, claro, ya sé de qué hablás. El 19 de mayo a las 15, en el salón Héroes de Malvinas, en colaboración con la UIBB, realizarán el encuentro “Cómo hacer negocios con Alemania”. Las inscripciones están en las redes, te aviso por si te interesa.

--Mmm... no tengo qué ofrecer, pero lo agendo, je, je. Seguí.

--Nunca se sabe, pero capaz esto te interesa más: el jueves y viernes, habrá una exposición del sector ferretero y de la construcción.

--¿Tenés detalles?

--La Expo Hefec se realizará en el predio de SMATA, en la ruta 229, km 16,5. Dicen que habrá más de 100 expositores y que está destinada a comerciantes, instaladores y profesionales.

--Veo que estás empeñado en organizarme la agenda, ja, ja.

--Podría ser, por eso te comento que el evento del barrio Villa Mitre se pasó, por el temporal, para el próximo sábado, de 16 a 20.

--Contame más de esto.

--Se van a peatonalizar Garibaldi, desde Alberdi a Maipú y Washington, desde Caseros a Castelar. Ya hay muchos comercios que se sumaron, más de 130 comercios y en las calles que te dije habrá diversos espectáculos.

--En esto andan la Cámara de Comercio y la Muni.

--Sí, va a haber escenarios con música en vivo en la plaza, DJ`s, freestyle, juegos, magos, mimos, todo preparado para atraer público y hacer conocer a los numerosos comercios del sector.

--Ojalá el tiempo acompañe y sea una linda jornada, pero ya es hora de ir levantando campamento. Se hizo retarde.

--Aguantá que tengo varias novedades de la Coope, del shopping y una visita muy especial.

--¿A ver?

--Una es que el viernes los vecinos del barrio Noroeste estrenaron la sucursal ubicada en Avellaneda al 800, que reabrió tras una importante modernización y, por otro lado, el jueves se viene la inauguración de la segunda sucursal en Plottier, Neuquén.

--Sí, algo vi. ¿Y del BBPS que tenés?

--Que desde el viernes y hasta hoy se realiza el Shopping Fest 2026, con importantes descuentos y beneficios. Además de actividades y propuestas para toda la familia.

--Bueno, en una de esas me doy una vuelta, pero te queda pendiente el tema de un visitante muy especial.

--Sí, anotá. En unos meses llegará a la ciudad Coco Oderigo, titular de la Fundación Espartanos.

--Ah, sí, los que transmiten los valores del rugby. Sé que trabajan en la inclusión social y reinserción de personas privadas de la libertad a través del deporte, la educación, el trabajo, etc.

--Exacto, la idea es empezar a juntarse gente del rugby de Bahía Blanca y así poder empezar a trabajar en la Unidad Penal de Bahía Blanca.

--Bueno, muy linda novedad, pero zarpemos, ya es hora de ir prendiendo el fuego, ¿no?

--Tal cual, se nos hizo retarde. Nos vemos la próxima semana, José Luis.

--Chau, Juan. Hasta el otro domingo.