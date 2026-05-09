Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso bajo un fuerte temporal con olas de hasta siete metros

Un ciclón extratropical de gran intensidad afectó durante la noche del viernes a distintas ciudades y localidades de la Costa Atlántica bonaerense, donde se registraron fuertes vientos, oleaje extremo, inundaciones y cortes de energía. El fenómeno obligó además a implementar restricciones preventivas en zonas portuarias y a suspender diversas actividades.

Las áreas más afectadas se extendieron desde Mar del Plata hasta Necochea. En ese sector de la costa se reportaron olas de hasta siete metros de altura, en medio de un escenario agravado por las intensas lluvias acumuladas durante los últimos días.

En Mar del Plata, las precipitaciones alcanzaron los 105 milímetros entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, según datos difundidos por el Gobierno bonaerense. Como consecuencia, varias calles y viviendas resultaron anegadas y se realizaron rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de sus vehículos, algunos de los cuales estuvieron cerca de ser cubiertos por completo por el agua.

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En Necochea, el barrio Ramón Santamarina fue uno de los sectores más comprometidos. De acuerdo con medios locales, allí se registró una acumulación de hasta 180 milímetros de agua. La situación obligó a evacuar a seis vecinos, quienes fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria N° 1.

Frente a la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y de las escolleras norte y sur de Necochea. Además, quedó suspendido el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos.

Otra de las localidades afectadas fue Monte Hermoso. Allí, el avance del mar superó la barrera de contención de la costanera y el agua llegó hasta la peatonal Dufaur, donde se produjeron distintos destrozos. Entre los daños reportados, se informó que el oleaje arrastró un puesto de guardavidas.

Además, gran parte de la ciudad permanecía sin suministro eléctrico debido al impacto del temporal. Autoridades y medios locales advirtieron sobre la presencia de maderas, cables y otros elementos peligrosos en la zona costera, por lo que recomendaron evitar circular por el sector. (Infobae)