Homer El Mero Mero llega al Teatro Rossini con su “Resurrección Tour”

El artista Homer El Mero Mero anunció oficialmente su nueva gira, “Resurrección Tour”, con la que iniciará una etapa artística y personal que incluirá presentaciones en distintas ciudades del país y también en el exterior. En ese marco, el rapero llegará el 16 de mayo al Teatro Rossini.

La propuesta marca su regreso al vivo después de un período de transformación y crecimiento. Según se informó, el show combinará sus últimos lanzamientos con canciones que ya forman parte de la historia del rap argentino y del género urbano nacional.

Las localidades estarán disponibles a través de Ticketbahia.com.

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Un regreso con gira nacional e internacional

El “Resurrección Tour” recorrerá distintas plazas del país, con fechas previstas en el norte, el sur y el interior. Además, sumará presentaciones internacionales, en una gira que busca ampliar el alcance de esta nueva etapa.

La producción anticipó una puesta renovada y un espectáculo preparado especialmente para este momento de la carrera del artista. El eje estará puesto en el reencuentro con el público y en la energía del vivo.

Homer El Mero Mero es considerado una de las voces más influyentes del rap argentino, con una identidad marcada por sus letras, su recorrido dentro de la escena y su vínculo con los seguidores.

“Tenía muchas ganas de volver a ver a mis Bardero$”

Conmovido por el anuncio, el artista expresó su expectativa por volver a los escenarios y reencontrarse con su público.

“Me siento muy feliz y orgulloso de poder anunciar Resurrección Tour. Es una gira que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Tenía muchas ganas de volver a ver a mis Bardero$, de recorrer mi país, de tocar en el Interior, en el sur y en el norte”, afirmó.

Además, adelantó que la gira también tendrá fechas fuera de la Argentina. “También vamos a estar viajando al exterior, conociendo lugares nuevos”, sostuvo.

Una nueva etapa para el artista

El rapero señaló que este regreso llega en un momento importante de su vida. “Esta gira llega en un momento en el que la necesitaba. Siento que nos va a hacer muy bien tanto a mí como al público volver a encontrarnos”, dijo.

En ese sentido, agregó: “Lo más importante es sentir, pero sentir de verdad, con el corazón. Buscar la magia, encontrar el equilibrio y seguir creciendo”.

Con “Resurrección Tour”, Homer El Mero Mero apunta a consolidar una nueva etapa, con una gira que combina reencuentro, evolución y presencia en escenarios nacionales e internacionales.