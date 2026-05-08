Ciclogénesis: qué es el fenómeno que traerá lluvias y fuertes vientos a Bahía Blanca y la región

El avance de un proceso de ciclogénesis motivó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos intensos en distintas regiones del país, entre ellas el sur de la provincia de Buenos Aires.

Para Bahía Blanca y la región, el fenómeno podría traducirse en un marcado deterioro de las condiciones del tiempo durante las próximas horas, con lluvias persistentes, ráfagas fuertes y un descenso de temperatura hacia el fin de semana.

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica. El meteorólogo y doctor en Geografía Mauricio Saldívar explicó que se trata de "la formación, desarrollo o intensificación de un sistema de baja presión, llamado ciclón o borrasca en algunos países".

Según detalló, este mecanismo funciona como una especie de "licuadora" atmosférica, ya que genera inestabilidad y favorece el ascenso del aire, condición necesaria para la formación de nubosidad y tormentas.

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"Cuanto más intenso es, tenemos la chance de tormentas más fuertes, vientos intensos, lluvias abundantes y actividad eléctrica notoria", indicó Saldívar.

En este contexto, la región de Bahía Blanca podría experimentar períodos de precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas por ráfagas que afectarían especialmente a las zonas costeras y sectores expuestos del sudoeste bonaerense.

La meteoróloga Cindy Fernández aclaró que la ciclogénesis "es un proceso, no un fenómeno", y señaló que el término hace referencia al nacimiento de un sistema de baja presión.

Los especialistas remarcan que este tipo de situaciones meteorológicas son relativamente habituales en Argentina, especialmente entre el otoño y comienzos de la primavera. En las latitudes medias del país, como el centro y sur bonaerense, la formación de ciclones extratropicales es frecuente y suele estar asociada a temporales de viento y lluvia.

No obstante, la intensidad puede variar considerablemente. Algunos eventos evolucionan dentro de parámetros normales, mientras que otros adquieren mayor magnitud debido a la fuerza de las ráfagas, el volumen de agua acumulada y la persistencia de las precipitaciones.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del SMN y extremar precauciones frente a posibles anegamientos urbanos, caída de ramas, complicaciones en la circulación y reducción de la visibilidad por lluvias intensas. (Infobae)