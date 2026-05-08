9 de Julio, de local y Comercial, de visitante, arriesgan la punta en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Si el clima lo permite (por ahora hay alerta naranja a raíz de fuertes vientos), dos partidos de mucho riesgo afrontarán 9 de Julio y Comercial, los punteros de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", por la octava fecha, que se disputará íntegramente esta noche, desde las 21.

En estos dos encuentros, que sobresalen del resto, 9 de Julio recibe a Altense y Comercial visita a Ateneo.

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Los cuatro restantes cotejos serán San Lorenzo-La Falda, Argentino-Velocidad en la inauguración de la remodelación del Ardubilio Severini, Espora-Sportivo Bahiense y Bahía Basket-El Nacional.

9 de Julio-Altense

9 de Julio, uno de los escoltas, pondrá a prueba a Altense, uno de los punteros. El albiazul arrastra tres victorias consecutivas, mientras que el verde está invicto como visitante, ganando en sus tres salidas.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio)

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Mauro Guallan.

Novedades: el albiazul continúa sin Federico Escobar (fractura en el dedo de una mano) y el verde está completo.

Ateneo-Comercial

Comercial, el equipo de mejor presente con cinco victorias en fila, viajará a Punta Alta donde deberá responder ante un exigente rival como Ateneo, más allá que arrastra tres derrotas consecutivas.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejando Vizcaíno y Leonardo Bressan.

Novedades: en el equipo puntaltense está en duda Joaquín Margiotta, con un cuadro gripal. Y en el portuario empezó a mover Manuel Maina, aunque no estará entre los 12 para hoy. Mientras que Federico Lambrecht sufrió un golpe en el hombro izquierdo durante la práctica del lunes y ayer se hizo una resonancia.

San Lorenzo-La Falda

En San Lorenzo debuta como entrenador Nicolás Becchina en reemplazo de Sebastián Aleksoski, quien por motivos personales y de común acuerdo con la dirigencia, decidió dar un paso al costado. El naranja viene de ganar, sumando cinco victorias en las últimas seis presentaciones.

En tanto, La Falda llega tras anotar su máxima puntuación (69), en el triunfo ante Bahía Basket.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Yamila Nicoletta.

Novedades: el naranja continúa sin Juan Ignacio De Pástena (desgarro) y el albirrojo no tiene a Benjamín Minnucci (descalificado).

Argentino-Velocidad

Será un partido especial par Argentino, porque inaugurará las obras en el renovado gimnasio Ardubilio Severini, donde jugará por primera vez en la temporada como local.

Es un juego entre rivales directos, que comparten la posición. El celeste, hasta el momento, perdió con cuatro de los que tiene arriba en la tabla (9 de Julio, San Lorenzo, Sportivo y Comercial) y venció a Ateneo (misma línea), y Espora y Bahía Basket, que los tiene abajo.

La visita, por su parte, tras ganar tres de cuatro, cayó en los últimos tres.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: Argentino sigue sin Juan Pedro Paronetto (con una distensión) y Velocidad tiene en duda a Ramiro Ayala (golpe en una rodilla), mientras que descartaron a Franco Berdini (recuperándose de lesión).

Espora-Sportivo

Espora sumó una victoria y de visitante, por lo tanto aún no pudo festejar en su cancha. Sportivo, por su parte, metrió triple A, venciendo sucesivamente a Argentino, Altense y Ateneo.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Marcelo Gordillo y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en el local, Andrés Miguez podría tener un desgarro en el posterior. En la visita, Agustín Amore (contractura) tendrá minutos limitados y Gerónimo Stach (tendinitis) fue descartado para hoy.

Bahía Basket-El Nacional

Bahía Basket ganó un partido y fue en su última presentación como local, ante Velocidad. El Nacional, en tanto, tiene dos victorias, la más reciente, su última salida, ante Espora.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Arcas, Joaquín Irrazábal y Camila Robles.

Novedades: por primera vez en la temporada Juan Pablo Coronel tendrá equipo completo, con los regresos de Bautista Kessling y Enzo Zandonadi. El celeste, en tanto, no sufre bajas.

Posiciones

1º) Altense, 13 puntos (6-1)

2º) Comercial, 13 (6-1)

3º) 9 de Julio, 12 (5-2)

3º) San Lorenzo, 12 (5-2)

3º) Sportivo, 12 (5-2)

6º) Argentino, 10 (3-4)

6º) Ateneo, 10 (3-4)

6º) Velocidad, 10 (3-4)

9º) La Falda, 9 (2-5)

9º) El Nacional, 9 (2-5)

11º) Espora, 8 (1-6)

11º) Bahía Basket, 8 (1-6)