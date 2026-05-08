Argentina debuta con equipo completo: la amnistía de FIFA permite que Otamendi juegue ante Argelia

A un mes del inicio del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección argentina recibió la noticia que la FIFA aplicará amnistía para los jugadores que fueron expulsados en las Eliminatorias y genera alivio en la cabeza del cuerpo técnico para armar el once titular.

Nicolás Otamendi, quién había sido expulsado ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, tendrá aministia y podrá ser de la partida para el debut de la Albiceleste ante Argelia en Kansas City. El partido se jugará el martes 16 de junio a las 22 (hora de nuestro país).

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026“, había sido el pedido formal.

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Esta decisión suma los casos de Moisés Caicedo de Ecuador y Tarek Salman de Qatar, que también tenían sanciones pendientes.

El espíritu de la amnistía es que todas las selecciones que forman parte del Mundial 2026 puedan tener su plantel al completo para demostrar su máximo nivel durante el torneo.

Luego del estreno la Selección enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará el Grupo J con Jordania el sábado 27.