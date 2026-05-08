La ganadería (y la dopamina): entre precios históricos y búsqueda de eficiencia

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Introducción: la dopamina es un neurotransmisor (mensajero químico) producido por el cerebro que transmite señales entre neuronas. Sirve principalmente para regular el placer, la motivación, el movimiento voluntario, la memoria y la atención. Actúa como el centro de recompensa del cerebro, impulsando la búsqueda de metas y la repetición de conductas placenteras. (Fuente: BBC).



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El momento inmejorable que está atravesando la ganadería argentina ofrece aristas varias —y variadas— a la hora de analizar el fenómeno. Una de ellas, que incluso excede puntualmente a las prácticas agropecuarias, se refiere al bienestar emocional de los productores.

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el Ing. Agr. Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna, lo explica de esta manera: “Hoy se advierte, claramente, un torrente de dopamina. ¿Por qué? Porque los productores sienten que la situación está bien y que algo bueno va a seguir sucediendo. Ese bienestar lo motiva a enfocarse en la capacitación, a eficientizar los sistemas y a bajar costos para aprovechar este momento histórico del sector”.

—¿Qué indicadores respaldan este optimismo?

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—Estamos viendo los mejores precios desde la década del 60, ya sea si se miran en dólares constantes o en pesos corrientes. A esto se suman relaciones insumo-producto muy beneficiosas. Es el escenario ideal para dejar atrás esa ganadería de tenencia, donde los animales se veían solo como una caja de ahorros sin prestar mucha atención a la productividad para empezar a aplicar un criterio más lógico y empresarial, buscando más kilos y más eficiencia.

—Sin embargo, el productor suele ser cauteloso en razón de los permanentes vaivenes de nuestro país. ¿Ves un cambio real en la tendencia o es solo una ráfaga de buenos precios?

—Los ganaderos perciben este cambio, aunque es cierto que muchas veces se han equivocado esperando rumbos que, luego, se han frustrado por imprevistos. Pero esta vez el escenario es diferente: venimos de un período con precios sostenidos y firmes por un tiempo ya prudencial. Al menos hasta fin del corriente año, las señales parecen lo suficientemente positivas como para dar previsibilidad, más allá de que factores como el valor del maíz, o cambios en el bioetanol, puedan presionar los costos.

—A nivel global preocupa a todos el contexto de la guerra en el Golfo Pérsico y la consecuente crisis energética. En este sentido, ¿cómo se posiciona el país frente a estas dificultades?

—El conflicto ha disparado los costos de combustibles, fertilizantes, fletes y seguros. Sin embargo, ahí es donde la Argentina tiene una ventaja biológica. A diferencia de otros países exportadores con sistemas de intensificación muy rígidos y dependientes de granos e insumos químicos, nosotros tenemos la facilidad de cambiar el chip. Podemos pasar de pasto a grano, o viceversa, con mucha más flexibilidad, ya que es mucho más difícil para otras naciones desarmar sus procesos de intensificación. En este contexto complejo, como muchas veces ha sucedido, se nos abre una oportunidad muy interesante.

Ing. Agr. Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA.

En el momento justo y en el lugar indicado. Generalmente asociado al éxito, a la fortuna y a las oportunidades (en ocasiones también se atribuye a la suerte), en realidad la frase suele considerarse como resultado de una búsqueda perseverante y activa.

“Entiendo que estamos ahí —dice Bifaretti—; o al menos nos encontramos muy cerca de las coordenadas ideales. Es un excelente punto de partida para subir a escalones superiores de eficiencia y modelos de negocio”.

De todos modos, aprecia la conveniencia de repasar la historia: “Hay que ser sinceros: el punto de partida sería mejor si no se hubieran desarmado muchos campos o si no hubiéramos perdido tantos pequeños productores. Y hoy, el financiamiento sigue siendo un gran condicionante: un agricultor o ganadero puede apalancarse en granos, pero quien hace ganadería pura necesita más acceso al crédito para aprovechar al máximo esta coyuntura. Quiero decir: es un buen momento, pero podría ser aún mejor”.

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