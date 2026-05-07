Alertas naranja por viento y amarillo por lluvias en Bahía Blanca y toda la región

Un viernes por demás complicado para Bahía Blanca y toda la región es el que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un alerta naranja y otro amarillo por vientos para toda nuestra zona, con un ojo puesto en la zona costera.

Por si fuera poco, agregó una advertencia de nivel amarillo por lluvias para la mañana del viernes.

En medio de la ciclogénesis que está afectando a buena parte del territorio bonaerense, el SMN lanzó una doble advertencia por vientos: naranja para la zona costera entre Patagones y Tres Arroyos, que incluye Villarino, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego, y amarilla para el resto de la región.

La primera de ellas se extendería desde el mediodía hasta la medianoche del viernes. En ese lapso, "el área será afectada por intensos vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h". Por esas horas, se expresó, podrían darse los mayores problemas en la zona costera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, para toda la región —salvo en la zona y horarios recién explicados— rige un alerta amarilla por vientos, que se extendería lo que resta del jueves, todo el viernes y el sábado hasta el mediodía. En este marco, se aguardan vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, también se emitió otra alerta amarilla, esta vez por lluvias y para toda la zona. En este caso, la advertencia se extiende desde las 6 hasta el mediodía del viernes. Durante ese lapso, se indicó desde el SMN, la región "será afectada por lluvias persistentes, por momentos fuertes".

"Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada", se indicó.

Recomendaciones

Para el alerta naranja, desde el SMN se recomienda no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; buscar un lugar seguro bajo techo, y —en caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno— comunicarse con los organismos de emergencias locales.

También se pide tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En cuanto al nivel amarillo, se pide evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Asimismo, se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.