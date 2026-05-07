Alerta meteorológica: "El Municipio no canceló las clases porque veníamos monitoreando la tormenta y no era de gravedad"

Luego de la tormenta del día miércoles bajo alerta naranja, el responsable de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, habló hoy con LU2 e indicó que no hubo inconvenientes de gravedad en Bahía Blanca y que el agua drenó rápidamente tras el evento más fuerte en las primeras horas de la tarde.

"Después de las 14 horas comenzó la lluvia más intensa, con chaparrones en cortos periodos. Esto por ahí trajo algunas complicaciones, pero nada de gravedad. Tuvimos en total 27 llamados, en su mayoría por calles anegadas y cloacas. Así que, no tuvimos ningún evento de importancia mayúscula y no hubo que lamentar nada", afirmó.

"El agua, dada las circunstancias de tiempo y cantidad, drenó muy rápido. Ya a los 40 minutos o una hora después de haber pasado el evento, había escurrido en gran parte de la ciudad. En líneas generales fue una tormenta fuerte, pero sin complicaciones".

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Según lo indicado por Defensa Civil, en la jornada del miércoles cayeron aproximadamente entre 30 y 46 milímetros. La variación corresponde al sector de la ciudad específico, ya que en la parte sur fue donde más milimetraje se obtuvo.

"Hubo una sola familia que fue evacuada porque le entró agua por el techo, se le mojaron los colchones y demás elementos de la casa. Se les brindó asistencia para que puedan recuperar. Y pasar la noche. La gente de Políticas Sociales estuvo con ellos y se le pudo brindar asistencia".

"Nos preparamos bastante ya de antemano, veníamos monitoreando la tormenta y cómo se desarrollaba. En los días anteriores se había empezado a trabajar con la gente de delegaciones, como lo hacen siempre ante este tipo de eventos limpiando bocas de tormentas, acequias, etcétera", afirmó el director.

En el día de hoy habrá lluvias de variada intensidad y la ciudad se encontrará en alerta amarilla por vientos fuertes hasta el mediodía del sábado:

"Ahora vamos a tener lluvias débiles, a las 18 horas entramos en una alerta vigente por vientos y esto se va a mantener, por ahora, por lo que dicen los meteorólogos, hasta el sábado por la mañana. El día viernes será el de mayor intensidad de vientos, preferentemente del sector sur, así que bueno, estamos monitoreando eso también". aseguró Sepúlveda.

En cuanto a la polémica ocurrida en la ciudad al no tomarse la decisión de suspenderse las clases el funcionario municipal indicó:

"Estuvimos en contacto permanente con la gente de la jefatura distrital de Educación. A ver, lo que pasó ayer no fue un evento extraordinario, no era algo que no haya pasado nunca, no era algo fuera de lo común. Teniendo en cuenta esto se le venía informando a la gente de educación y por eso el Municipio tampoco suspendió las actividades. La medida fue acertada porque no tuvimos inconveniente en ningún colegio, sí hemos visto que en la zona la mayoría suspendieron, bueno, no tuvieron eventos tampoco significativos en la región cercana a nosotros. Sabíamos que más al centro de la provincia iba a ser lo fuerte y ahí si tuvieron bastantes complicaciones", concluyó.