"Dago" Peña, un dominicano que vino a Bahía Basket, condenado a 60 años de cárcel

Peña y sus primeros movimientos en Bahía Basket, donde no llegó a debutar en la Liga Nacional. Foto: Archivo La Nueva.

Una noticia conmocionó ayer el ambiente del básquetbol latinoamericano, al conocerse que el ex basquetbolista Dagoberto Peña fue condenado en Estados Unidos a 60 años de cárcel.

Fue en el marco de distintas causas relacionadas a la explotación sexual de menores y posesión de material de abuso infantil. Concretamente, se lo condenó por producir, recibir, poseer y acceder con Internet a la visualización de imágenes y vídeos que mostraban el abuso sexual de menores, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.

El propio ex jugador (se desempeñó como alero, con 1m98 y hoy con 37 años) ya se había declarado culpable de los cargos el pasado 23 de enero, pero no fue hasta el último martes cuando se hizo oficial la sentencia. Según los documentos, Peña, quien ejercía como profesor de Educación Física y entrenador en el condado de Charlotte, persuadió a dos menores para que incurrieran en conductas sexualmente explícitas con el objetivo de producir contenido visual de dichos abusos.

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Los hechos se produjeron entre octubre de 2024 y febrero de 2026, aunque la investigación dio comienzo en abril de 2025 tras la denuncia del padre de una de las menores, que había descubierto mensajes inapropiados de su hija con el ex jugador de la selección de República Dominicana.

En su recorrido deportivo Peña vino a nuestra ciudad como refuerzo de Bahía Basket para encarar la temporada 2014-15 de la Liga Nacional. Si bien disputó algunos amistosos como en la Copa Ciudad de Monte Hermoso, fue cortado por motivos económicos y por no ser un jugador específico para la posición de escolta, según indicó en aquella oportunidad el DT Sebastián Ginóbili.

"Dago", a quien Bahía Basket reemplazó por el escolta argentino Mariano Byró, jugó luego 9 partidos en Sionista de Paraná. En su recorrido profesional también jugó en Uruguay, Colombia, España y Francia.