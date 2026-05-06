Capturan dos cordobeses en el centro bahiense por robo con inhibidores

Dos hombres fueron aprehendidos esta tarde en el centro bahiense, luego de que se constatara que habían sido los protagonistas de un robo en nuestra ciudad mediante el uso de inhibidores de alarma.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 18.30 del miércoles en San Martín y Belgrano.

En ese lugar, y luego de tareas investigativas y visado de cámaras públicas y privadas, personal policial capturó a César y Héctor Tévez, de 47 y 49 años respectivamente, oriundos de Córdoba.

Estas personas habían sido las protagonistas de un hurto agravado, ya que durante el martes —con el uso de un inhibidor— sustrajeron 3.700 dólares, dos perfumes y una computadora de una camioneta estacionada en Beruti al 100.

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Además de su captura, se secuestraron dólares y pesos argentinos, cuatro celulares y un automóvil utilizado para el ilícito.