Retiran la concesión del buffet del Parque Tornquist a un condenado por abuso sexual

La comuna de Tornquist decidió en las últimas horas revocar la concesión del buffet que funciona en el parque provincial Ernesto Tornquist, luego del revuelo que se generó, ya que el servicio se encuentra a cargo de una persona acusada de abuso sexual infantil en aquel distrito y con una condena firme por abuso sexual simple.

El reclamo se había conocido durante la semana pasada, cuando desde la red Vecinos por las Infancias se había presentado una nota en el Concejo Deliberante tornquistense para que el supuesto abusador fuera retirado del paseo provincial, a fin de evitar que continúe manteniendo contacto con niñas y niños que visitan el lugar.

La agrupación, compuesta en su mayoría por mujeres de Saldungaray, había exigido a los concejales que decretasen la "inmediata prohibición de ingreso de Edgardo Gabriel Bayón al ámbito del Parque Provincial Tornquist".

En la nota presentada ante el cuerpo deliberativo además requerían la "urgente revisión y revocación de la concesión del quiosco-buffet" que el nombrado administra en el ingreso al cerro Ventana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El sospechoso está libre porque la pena —ya firme— que recibió en 2025 es de ejecución condicional, es decir, que no irá preso salvo que incumpla las reglas de conducta. Sin embargo, el fiscal de delitos sexuales bahiense, Diego Torres, investiga a su vez la supuesta agresión contra una menor de Tornquist que habría sido cometida en 2021 y denunciada en 2023, luego de que la niña declarara por primera vez en cámara Gesell y mencionara a Bayón como autor de las presuntas situaciones abusivas.

A partir de todo lo ocurrido, desde el municipio se resolvió rescindir el contrato de concesión de común acuerdo con la parte concesionaria.

Al respecto, desde la comuna se indicó que la determinación tiene como objetivo principal llevar tranquilidad a la comunidad y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para todos los vecinos, en especial para niños, niñas y adolescentes, mientras se desarrollan los procesos judiciales en curso.

Además, se indicó que la comuna tornquistense no interferirá en el accionar de la Justicia, respetando plenamente los procesos legales y el principio de presunción de inocencia.

Comunicado

Desde la institución denunciante también se había pedido la "adopción de medidas concretas de prevención y resguardo que garanticen la seguridad de niñas, niños, adolescentes y del conjunto de la comunidad".

"La permanencia de Bayón en un ámbito público con alta concurrencia de infancias y adolescencias configura un riesgo concreto y evitable, resultando incompatible con los deberes de prevención que pesan sobre el Estado", indica el escrito también dirigido a la intendente de Tornquist, Estefanía Bordoni, y a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

En ese sentido, el grupo de madres había alertado a la comunidad a raíz de esta situación que, consideraban, era de "extrema gravedad".

"Una persona con condena por abuso sexual y otra causa en trámite continúa trabajando en el ingreso al parque provincial Tornquist, un espacio de circulación diaria de niñas, niños y adolescentes", agregaba el petitorio.

Según explicó una integrante de la agrupación, el objetivo es visibilizar los hechos en perjuicio de la menor de Tornquist, que hasta ahora no había tomado estado público, y prevenir nuevos incidentes con estas características. Además, se intenta ayudar a la madre con la contención de su hija, que por el momento no recibe asistencia psicológica. (La Nueva., con información de Noticias Tornquist)