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El riesgo país cae y las acciones argentinas suben tras la mejora en la calificación de la deuda

El mercado reaccionó positivamente a la noticia de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la economía nacional.

NA

El mercado reaccionó positivamente a la noticia de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la Argentina, por lo que en las últimas horas bajó casi un 5% el riesgo país y las acciones argentinas en Wall Street repuntaron hasta 10%, lideradas por Banco Macro (+9,3%), seguido por Ternium (+9%), Banco Supervielle (+7,7%), Grupo Galicia (+6,7%) y Banco Francés (+7,5%).

Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la Argentina: elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) del país en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, con perspectiva estable. La decisión marca un cambio relevante en la percepción del riesgo soberano y abre la puerta a una eventual normalización del financiamiento externo.

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“La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”, remarcaron.

Sin embargo, la agencia también advirtió límites claros: “La calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil”.

Entre los factores que permitieron mejorar la perspectiva local, Fitch subrayó los avances políticos del oficialismo y destacó las “importantes victorias legislativas”, como la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares y la aprobación de un presupuesto 2026 con una “sólida base fiscal”.

Sin embargo, describieron los riesgos que tiene la Argentina -y por los que podría bajar de calificación- en 2027 por las elecciones presidenciales.

“La oposición, hasta el momento, se mantiene débil y fragmentada. Sin embargo, el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del gobierno. Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones intermedias del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a una crisis de confianza, especialmente si la contienda electoral presagia un cambio significativo en las políticas actuales", alertaron (TN)

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