Dura editorial de The Economist sobre el gobierno de Milei: “Está en problemas”

En un duro análisis, el periódico británico The Economist, uno de los más influyentes a nivel global, consideró que el presidente Javier Milei “está en serios problemas”. Advirtió sobre “los escándalos de corrupción y una economía en dificultades“, en pleno avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la tendencia inflacionaria.

The Economist mencionó que el índice de aprobación de Milei de se ubica en casi 30, “el peor desde que asumió el cargo en diciembre de 2023″ y que pese a la reducción de la inflación en los primeros años de gestión “fue aumentando gradualmente”.

Además alertó que “la economía se contrajo drásticamente en febrero” y que el Presidente, que irá por la reelección en 2027, “necesita tomar las riendas de la situación".

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El periódico citó los casos de la criptomoneda Libra, de Adorni y repudió los ataques de Milei a la prensa por la cobertura de la investigación al jefe de Gabinete por su patrimonio.

El influyente medio advirtió que las estadísticas oficiales reflejaron que “el PBI en febrero cayó un 2,6% respecto a enero, la mayor caída desde 2023″, que “la actividad manufacturera y minorista se desplomó” y que provoca una caída en la recaudación, “lo que amenaza el impresionante superávit fiscal”.

Además, cuestionó políticas como la eliminación de protecciones, con “exposición a las empresas manufactureras locales a la competencia extranjera” y alertó que la priorización de la baja de la inflación sobre el fomento del crecimiento derivó en “una oferta monetaria restrictiva y altas tasas de interés, lo que perjudica a las empresas”.

El periódico advirtió que “ni siquiera las altas tasas de interés ni un peso fuerte fueron suficientes para frenar la inflación”, mencionó los recortes a los subsidios energéticos y la escalada del precio de la carne.

The Economist aclaró igualmente que los analistas esperan un crecimiento de 3% para este año, con expectativas en “el auge de la extracción de petróleo y la inversión internacional en gas y minería”. Destacó además la compra de reservas, aunque aclaró que el Gobierno destina la mayor parte al pago de deuda.

Por último, el influyente periódico británico indicó, en vista a las elecciones presidenciales de 2027, que pese a la fuerte caída en la imagen de Milei la oposición no logra capitalizarla. Advirtió sobre “el frágil equilibrio de la Argentina” y sobre el impacto de las encuestas, al plantear que si persistiera la mala imagen del oficialismo, cuando se acerquen las elecciones, podría tener un impacto directo en los mercados, con menciones al “historial de mala gestión económica de los peronistas populistas”. Con este panorama de fondo, interpretó que Milei “no tiene tiempo que perder”. (TN)