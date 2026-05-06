Un futbolista de 18 años falleció en una operación de ligamentos y sus padres piden “¡Justicia!”

Fue en junio de 2025 cuando el fútbol argentino recibió una noticia que conmocionó a todos: Camilo Nuin, futbolista juvenil de San Telmo de la Primera Nacional, había fallecido en medio de una operación de ligamentos cruzados en una clínica de Adrogué. A poco menos de un año de lo sucedido, la familia sigue sin tener respuestas sobre qué le pasó. “No hay imputados, no hay respuestas. La Justicia no avanza", expresaron.

Tres meses antes de la intervención, el 12 de marzo, Camilo -quien tenía apenas 18 años- se lesionó en un entrenamiento normal y corriente. "Es increíble, el día que se lastimó, el técnico de la Reserva (Chiqui Arias), le había dicho que iba a ser promovido a la Primera, que el DT de San Telmo lo venía siguiendo y lo quería tener en el primer equipo", contó Anabella Bianucci, la mamá del jugador, en dialogo con TyC.

A pesar del tiempo que ha pasado, unos diez meses, sus familiares siguen sin tener en claro qué sucedió esa jornada. "A veces es insoportable el día a día, pasaron casi 300 días y no se sabe nada, casi que estoy como al principio", detalló Anabella. Asimismo agregó: "Camilo estaba perfecto, el prequirúrgico había dado bien... No tengo dudas de que se trató de mala praxis".

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Mediante la cuenta de Instagram, @JusticiaxCamiloNuin, se fortalece el pedido de justicia y se busca esclarecer la situación. Bianucci apuntó en contra de la Justicia, la cual siente que es indiferente para con la causa, y expuso que "no confío en nadie, mucho más después de la Junta Pericial que se hizo en Lomas de Zamora el 17 de marzo. ¿Sabés que se determinó? Que mi hijo murió por un paro cardiorrespiratorio. ¿Es joda? Todo el mundo muere así".

“No queremos que ese cirujano (Javier de Francos) y ese anestesiólogo (Horacio Martínez) sigan ejerciendo. No los voy a dejar en paz hasta que no digan qué fue lo que pasó ahí adentro", aseguró su mamá, quien seguirá luchando por una respuesta.

Por último, dio detalles de como era la personalidad de Camilo Nuin: "Un tipazo, respetuoso, responsable, estaba abocado a su carrera deportiva y quería hacer la licenciatura de educación física. Era muy querido por sus compañeros". Hasta el momento ninguna persona ha sido imputada por su fallecimiento en junio de 2025.