Senior liguista: Huracán y Sporting son los únicos punteros tras la 2ª fecha

Huracán de Ingeniero White y Sporting quedaron como únicos punteros tras jugarse anoche la 2ª fecha del torneo Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El Globo --que venía de ganarle el clásico a Comercial-- superó ampliamente a Tiro Federal por 6 a 1, mientras que el rojinegro de Punta Alta derrotó a Pacífico de Cabildo 3 a 0.

Por su parte, Bella Vista y Comercial lograron la primera victoria del certamen.

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RESULTADOS

--Sansinena 1 (Emiliano Jofré), San Francisco 1 (Patricio Muñoz).

--Tiro Federal 1 (Guido Leobono), Huracán 6 (Felipe Hipperdinger --3-- y César Panduro --3--).

--Pacífico de Cabildo 0, Sporting 3 (Marcos Cossú, Paolo Quiroga y Maximiliano Rodríguez).

--Pacífico BB 1 (Ramón López), Comercial 5 (Maximiliano Casas --2--, Sebastián Aristi --2-- y Emiliano Esmoli).

--Libertad 1 (Darío Dieser), Bella Vista 2 (Néstor Alessandroni y Nicolás Bellito).

LA TABLA

Huracán 6 puntos (+7)

Sporting 6 (+4)

Comercial 3 (+2)

Pacífico de Cabildo 3 (-1)

Bella Vista 3 (-1)

Pacífico BB 3 (-3)

Libertad 1 (-1)

Sansinena 1 (-1)

San Francisco 1 (-1)

Tiro Federal 1 (-5)

GOLEADORES

Jugador Club Goles

César Panduro Huracán 5

Sebastián Aristi Comercial 3

Felipe Hipperdinger Huracán 3

Maximiliano Casas Comercial 2

Juan José Dietz Tiro Federal 2

Ramón López Pacífico BB 2