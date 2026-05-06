Senior liguista: Huracán y Sporting son los únicos punteros tras la 2ª fecha
El Globo goleó a Tiro Federal 6 a 1, mientras que Sporting superó a Pacífico de Cabildo 3 a 0. También hubo triunfos de Comercial y Bella Vista.
Huracán de Ingeniero White y Sporting quedaron como únicos punteros tras jugarse anoche la 2ª fecha del torneo Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.
El Globo --que venía de ganarle el clásico a Comercial-- superó ampliamente a Tiro Federal por 6 a 1, mientras que el rojinegro de Punta Alta derrotó a Pacífico de Cabildo 3 a 0.
Por su parte, Bella Vista y Comercial lograron la primera victoria del certamen.
RESULTADOS
--Sansinena 1 (Emiliano Jofré), San Francisco 1 (Patricio Muñoz).
--Tiro Federal 1 (Guido Leobono), Huracán 6 (Felipe Hipperdinger --3-- y César Panduro --3--).
--Pacífico de Cabildo 0, Sporting 3 (Marcos Cossú, Paolo Quiroga y Maximiliano Rodríguez).
--Pacífico BB 1 (Ramón López), Comercial 5 (Maximiliano Casas --2--, Sebastián Aristi --2-- y Emiliano Esmoli).
--Libertad 1 (Darío Dieser), Bella Vista 2 (Néstor Alessandroni y Nicolás Bellito).
LA TABLA
Huracán 6 puntos (+7)
Sporting 6 (+4)
Comercial 3 (+2)
Pacífico de Cabildo 3 (-1)
Bella Vista 3 (-1)
Pacífico BB 3 (-3)
Libertad 1 (-1)
Sansinena 1 (-1)
San Francisco 1 (-1)
Tiro Federal 1 (-5)
GOLEADORES
Jugador Club Goles
César Panduro Huracán 5
Sebastián Aristi Comercial 3
Felipe Hipperdinger Huracán 3
Maximiliano Casas Comercial 2
Juan José Dietz Tiro Federal 2
Ramón López Pacífico BB 2