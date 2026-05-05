El Servicio Meteorológico elevó a naranja el alerta por tormentas durante la tarde del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta naranja para Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense por tormentas fuertes durante la tarde de este miércoles, a la vez que ratificó los alertas amarillos emitidos para la mañana y la noche del miércoles, también por lluvias, así como el anunciado para la tarde y noche del jueves, en este caso por vientos.

Las advertencias climáticas abarcan, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y Patagones.

En el caso del alerta naranja, desde el organismo precisaron que "el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada".

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Sobre el alerta amarillo, indicaron a su vez que el sector recibirá "tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h".

Al analizar las condiciones previstas para el jueves, el SMN puntualizó que se esperan "vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Desde el municipio, en tanto, indicaron que "durante la mañana del miércoles se pueden registrar algunas lloviznas y lluvias aisladas. Durante la tarde y la noche es probable que se registren tormentas. No se descarta que algunas puedan ser fuertes, en especial entre las 16 y 22 hs. Desde el mediodía va a estar ventoso del Noreste, con ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h".

Como es habitual ante este tipo de fenómenos climáticos, el organismo ofreció una serie de recomendaciones: evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado en caso de hallarse al aire libre.

Asimismo remarcaron, en el caso del alerta naranja, la importancia de seguir las instrucciones de autoridades locales, permanecer en construcciones cerradas, alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas, preparar un kit de emergencia y cargar los celulares con anticipación, y agendar los números de Defensa Civil, Bomberos y Policía.