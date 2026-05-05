Falleció el joven que chocó contra un camión en la intersección de Indiada y Alberdi

Tras permanecer en estado crítico, fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de Rodrigo Ezequiel Chávez, el motociclista de 23 años que protagonizó un trágico siniestro vial en la madrugada de este martes.

El accidente ocurrió cuando Chávez, a bordo de una motocicleta Suzuki, impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 42 años. Producto de la fuerte colisión, el rodado menor se incendió de forma inmediata, provocando que el joven sufriera quemaduras de consideración y politraumatismos severos.

Tras ser asistido en el lugar por personal de emergencias, Chávez fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Penna, donde ingresó directamente a la unidad de Terapia Intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, las graves heridas resultaron fatales.

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En el lugar del siniestro trabajaron bomberos, Defensa Civil y la Policía Local.

Debido al deceso del joven, la causa —que inicialmente fue caratulada como lesiones culposas— cambiará su curso legal bajo la intervención de la UFIJ N° 1.