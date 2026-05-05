Se viene la lluvia de meteoros Eta Acuáridas: qué es, cuándo se produce y cómo se podrá ver

Cada año, el cielo ofrece uno de los espectáculos astronómicos más esperados del otoño: la lluvia de meteoros conocida como Eta Acuáridas, un fenómeno que combina ciencia y asombro y que puede observarse a simple vista desde distintos puntos del planeta, incluida la Argentina.

Se trata de una lluvia de meteoros originada por los restos que deja el paso del cometa Cometa Halley. Cuando la Tierra atraviesa esa zona del espacio, pequeñas partículas ingresan a la atmósfera a gran velocidad y se desintegran, generando destellos luminosos conocidos popularmente como “estrellas fugaces”.

El fenómeno recibe su nombre porque los meteoros parecen provenir de la constelación de Acuario, específicamente de una de sus estrellas más brillantes, Eta Aquarii.

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La actividad de las Eta Acuáridas se extiende habitualmente desde mediados de abril hasta fines de mayo, pero su punto máximo —el momento ideal para observarla— ocurre en los primeros días de mayo.

En 2026, el pico se espera entre la madrugada del 5 y el 6 de mayo, cuando se podrán ver más meteoros por hora, especialmente en el hemisferio sur, donde las condiciones de observación suelen ser más favorables.

¿Cómo y dónde observarla?

Para disfrutar del espectáculo no se necesitan telescopios ni equipos especiales. Sin embargo, los especialistas recomiendan buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, mirar hacia el este antes del amanecer, darle tiempo a los ojos para adaptarse a la oscuridad y evitar el uso del celular o luces brillantes

En condiciones ideales, se pueden observar entre 20 y 40 meteoros por hora, aunque ese número puede variar según el clima y la visibilidad.

Las Eta Acuáridas están directamente relacionadas con el Cometa Halley, uno de los más famosos de la historia, visible desde la Tierra aproximadamente cada 76 años.

Aunque el cometa no es visible actualmente, los rastros de su paso siguen generando estos eventos que se repiten año tras año. (NA)