IPA Day Argento: el plan cervecero que se celebra en todo el país con catas, maridajes y promos especiales

Del 7 al 9 de mayo se realiza el IPA Day Argento, una propuesta que invita a salir y recorrer bares, cervecerías y tiendas especializadas con una agenda pensada para disfrutar. Durante tres días, distintos espacios de todo el país van a ofrecer actividades vinculadas a uno de los estilos más elegidos por los consumidores: la India Pale Ale.

La celebración pone en valor una característica que distingue a Argentina a nivel global. El país es uno de los pocos en el mundo que cuenta con producción local de los cuatro ingredientes esenciales de la cerveza. El lúpulo, indispensable para el amargor y aroma de la IPA, florece principalmente en la Comarca Andina, con El Bolsón como epicentro, donde se cultiva más del 70% de la producción nacional.

Las maltas provienen de la fértil región pampeana, con La Pampa posicionada como la segunda productora nacional de cebada cervecera. Las levaduras especializadas se desarrollan en polos de innovación como Santa Fe; y el agua, componente vital, aporta el carácter único de cada localidad productora.

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"La idea es generar una fecha en donde fomentemos el consumo de birras argentinas, con maridajes, catas y todo lo que sume a generar cultura cervecera", explica Hernán Castellani presidente de la Camara Argentina de Cerveza Artesanal y dueño de Sir Hopper

El 2025 fue el año en que la cerveza artesanal argentina enfrentó su mayor desafío desde el boom de 2010. Con caídas de dos dígitos en el consumo, cierre de establecimientos y una presión de costos sin precedentes, el sector se vio obligado a reinventarse. Pero en medio de la crisis, emergió una nueva generación de productores que encontró en la diversificación y la innovación la única brújula posible.

"En 2025 logramos un crecimiento del 10% en producción gracias a la innovación tecnológica y la optimización de procesos, a pesar de la incertidumbre climática que siempre caracteriza al agro. Generamos 11 empleos permanentes que se incrementan un 50% en cosecha, y aunque exportamos a Brasil, EE.UU., Reino Unido y Chile, el 90% de nuestra producción se vende en el mercado nacional donde existe una demanda creciente. El lúpulo argentino ya no es una curiosidad: es una realidad productiva que genera empleo, que innova y que apuesta por la calidad. Eso es un logro que merece ser reconocido en tiempos de crisis.", comenta Klaus Leibrecht, dueño y productor de Lúpulos Patagónicos.

Sin embargo, en medio de la adversidad, el sector demostró una capacidad de adaptación notable. Lejos de rendirse, los productores de cerveza artesanal argentina encontraron en la crisis una oportunidad para reinventarse. Con nuevos canales de distribución, portafolios diversificados, insumos locales mejorados y la promesa de levaduras nativas que permitirían crear cervezas con identidad propia, el sector está listo para un nuevo capítulo.

Por su parte Hernán Testa, socio de Lúpulos Andinos, agrega: "La producción de cerveza artesanal en Argentina consume el 34% del lúpulo nacional (promedio de los últimos años sin contar la pandemia) ya que produce cervezas que en general tienen mucho más aroma y amargor que las industriales. Estamos felices de que existan las cervecerías artesanales porque generan un vínculo muy lindo con nosotros los productores, nos obligan a aprender más, y demandan calidad y trazabilidad. El lúpulo de la Patagonia busca posicionarse con un sello de identificación geográfica que agregue valor, como lo hacen los quesos o los chivitos con denominación de origen. Todo lo que produzcamos en casa en lugar de importar es generar divisas para el país, y eso es también lo que nos mueve como productores."

El mapa para participar del IPA Day Argento

Cada cervecería, bar o tienda especializada que se sumó al IPA Day Argento tiene libertad para armar su propuesta. Las opciones que se vienen viendo en redes incluyen:

Catas guiadas de IPAs argentinas

Lanzamientos especiales y ediciones limitadas

Maridajes gastronómicos

Promociones de canilla y growler

Eventos con productores presentes

En Bahía Blanca hasta el momento hay dos cervecerías que ya figuran en el mapa interactivo creado para el evento.