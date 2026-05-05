Se creó el Registro Voluntario de Agrimensores para fortalecer el acceso al hábitat

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

El Consejo Profesional de Agrimensura (CPA) de la Provincia de Buenos Aires consolida su Instituto de Regularización Dominial (IRD) como una herramienta destinada a resguardar la seguridad jurídica y promover el ordenamiento territorial en territorio bonaerense.

Para eso avanzó en la reglamentación del Registro Voluntario de Agrimensores Sociales, con el objetivo de canalizar la participación de profesionales en procesos de regularización dominial y planes habitacionales.

La iniciativa representa un paso estratégico para otorgarle marco institucional al compromiso social de la Agrimensura bonaerense y ampliar la participación profesional en políticas públicas que impactan en miles de familias.

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El Presidente del CPA, agrimensor Reinaldo Beain, destacó que se trata de una reglamentación que convierte el compromiso social de la matrícula en una herramienta concreta, organizada y transparente” al permitir ordenar procesos, transparentar mecanismos de trabajo y construir una red de profesionales para problemáticas complejas vinculadas al acceso al suelo y la vivienda.

“La regularización dominial cambia realidades concretas. Detrás de cada plano, de cada expediente y de cada mensura, hay familias que esperan una solución definitiva”.

El Registro estará conformado por profesionales que manifiesten su voluntad de participar en este tipo de tareas, con matrícula profesional activa y condiciones vigentes para el ejercicio profesional.

Cada vez que resulte necesaria la intervención de un profesional en el marco de acciones impulsadas por el Instituto, el IRD efectuará designaciones desde el listado vigente, priorizando a los profesionales matriculados en el distrito donde se desarrollen las tareas.

Desde el CPA indicaron la voluntad de contar con un cuerpo profesional preparado para intervenir en procesos complejos, por lo cual la capacitación continua será una condición central para garantizar calidad técnica y respuestas eficientes.