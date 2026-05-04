Denunciaron por violencia de género a un alto jefe policial de la Bonaerense

Un alto jefe policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue acusado por ejercer violencia de género contra su mujer, otra integrante de esa fuerza de seguridad, durante la madrugada de este lunes en la localidad de El Pato, partido de Berazategui.

Se trata de Gastón Ghe, comisario general y Superintendente de Policía de Seguridad Vial de la Bonaerense, que ya fue desafectado de sus funciones.

Según el parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 3:20 en una vivienda ubicada en calle 622 y 523, donde oficiales de la Prefectura Naval Argentina acudieron tras un alerta y, una vez en el lugar, entrevistaron a una mujer identificada como Y.L.P, subteniente de la misma fuerza de seguridad, quien presta servicio en el destacamento El Peligro de La Plata.

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De acuerdo a su testimonio, momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja, quien se presentó en su domicilio en estado de ebriedad, con un bolso que contenía una importante suma de dinero y a bordo de una camioneta.

Siempre según la denuncia, la situación escaló rápidamente: se produjo un forcejeo y el acusado la habría amenazado de muerte, además de manifestar intenciones de quitarse la vida.

Tras la intervención, se dio aviso a la Fiscalía N°6 de Berazategui especializada en casos de violencia de género y se dispuso el inicio de una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”.

En ese marco fuentes del caso indicaron que se coordinó el traslado del caso a la Comisaría de la Mujer y la Familia zonal para continuar con el expediente.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras que se iniciaron sumarios administrativos en la Auditoria General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Ghe fue demorado y se aguarda por el temperamento a tomar por parte de la fiscalía. (N/A)