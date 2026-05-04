Milei en Estados Unidos, con una agenda dedicada a la búsqueda de inversiones

El presidente Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

El cuarto viaje del mandatario a la potencia del Norte en el corriente año comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Lo acompañarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

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Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche angelina y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves. (N/A)