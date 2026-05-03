El presidente Javier Milei volverá a viajar esta semana a Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con financistas y empresarios norteamericanos, además de participar como expositor en un evento económico de relevancia internacional.

El martes 5, a las 13 (hora argentina), partirá rumbo a la ciudad de Los Ángeles, adonde tiene previsto arribar el miércoles a las 4:30.

A las 14 mantendrá un encuentro con Michael Milken, director del Instituto Milken, un reconocido centro de investigación dedicado a temas económicos y de salud. La entidad es conocida a nivel mundial por organizar su Conferencia Global anual, que reúne a líderes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores.

Luego de esa reunión, el mandatario participará de un encuentro reducido con empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico, previsto para las 16.

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Más tarde, a las 18, Milei disertará en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken. Tras finalizar su exposición, emprenderá el regreso a la Argentina cerca de las 22 y arribará a Buenos Aires el jueves 7 a las 13:30. (NA)