Sturzenegger afirmó que el Gobierno busca alcanzar los niveles salariales de Japón y Polonia

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la clave del desarrollo económico argentino radica en superar la histórica limitación de divisas y sostuvo que el objetivo oficial es construir “una Argentina poderosa y próspera”, en contraposición a un modelo de crecimiento restringido.

A través de sus redes sociales, el funcionario abordó este domingo el concepto de “restricción externa”, al que definió como una limitación estructural que condicionó el desarrollo del país durante décadas.

Según explicó, “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”.

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En ese marco, remarcó que la estrategia del Gobierno busca modificar esa dinámica de fondo. “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, expresó.

El ministro detalló además una serie de iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, así como el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Las declaraciones del funcionario se inscriben en el enfoque oficial de promover reformas estructurales que permitan incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis. (NA)