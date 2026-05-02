El ministro de seguridad bonaerense cruzó a Bullrich: "deje de usar a las víctimas para su campaña”

Después de que la exministra de Seguridad tildó de “inútil” al gobernador Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso le pidió que tenga “dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”. Ocurre luego de que la legisladora libertaria los haya cruzado por el violento asalto que sufrió un menor de 12 años en Tolosa.

“Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”, dijo Alonso en su cuenta de la red social X.

Agregó que, “este "no ministro" al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles”.

“Es el mismo “no ministro” que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo”, continuó el funcionario.

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Y remató: “Habla de "no hacer nada" cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó "Pequeño J" caminando y en 2019 se le fugó Alberto Samid en canoa hacia Paraguay. Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”. (Con información de NA)