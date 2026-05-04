Aumentarán 123 % los salarios de ministros y más de mil funcionarios nacionales de enero a junio

El gobierno nacional continúa con el proceso de "descongelamiento de salarios" y, de acuerdo con la última disposición, se confirmó que el aumento para jefe de Gabinete, ministros, secretarios y otros funcionarios de alto rango subirán un 123 % entre enero y junio de este año.

Todo comenzó con el decreto 931 del 31 de diciembre de 2025 que ordenó reconocer los diversos aumentos paritarios de los 24 meses previos que no habían sido cargados a los sueldos.

Este incremento alcanza a más de mil funcionarios del Estado nacional, desde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general Karina Milei, los nueve ministros y cuatro secretarios del Gabinete, hasta unos 80 titulares de secretarías, 215 subsecretarías, 255 direcciones generales y otros 500 presidentes, vicepresidentes, titulares y gerentes de diversos organismos públicos, como empresas del Estado y entes autárquicos.

No obstante, quedan excluidos de estos ajustes el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que siguen percibiendo sueldos brutos de $ 4.066.018 millones y $ 3.764.821 millones respectivamente. El mandatario lo recordó el lunes 27 de abril: "Soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí".

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El decreto establece una aclaración: los aumentos en la plana mayor del Estado dependen de que se pueda mantener en caja el déficit fiscal. El artículo en cuestión sostiene:

"En el caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado, conforme la información oficial publicada por el MINISTERIO DE ECONOMÍA, las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas las comprendidas en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, quedarán automáticamente congeladas y se suspenderá la aplicación de nuevos incrementos en las retribuciones".

Vale aclarar que los sueldos del Poder Ejecutivo, aun con estas subas, permanecen por debajo de los legislativos, donde diputados y senadores perciben sueldos brutos por encima de los 11 millones de pesos.

A su vez, todos son superados por el Poder Judicial ya que los jueces de Cámara cobran entre 12 y 15 millones de pesos por mes, y los de Casación, entre 13 y 16 millones.

Los sueldos más altos de la administración pública nacional son para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que rondan los 20 millones de pesos.