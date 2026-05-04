Maximiliano Abad: “Es necesario modernizar el sistema electoral con una visión de futuro, sin retrocesos”

En la víspera de su llegada a Bahía Blanca para participar en las jornadas tituladas "Ideas: para una reforma política en la provincia", el Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, fijó una postura contundente respecto a las transformaciones que el Ejecutivo Nacional pretende aplicar al sistema electoral argentino.

El legislador radical advirtió que el debate actual trasciende lo técnico para convertirse en una discusión institucional de fondo, donde la modernización no debe ser un pretexto para el retroceso democrático.

Abad se mostró particularmente crítico ante la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sin establecer un mecanismo que las supere. Según el senador, la supresión de esta herramienta, sin una alternativa clara, implicaría un retorno a viejas prácticas donde las candidaturas se definían en espacios cerrados por las cúpulas partidarias, dejando de lado la participación ciudadana y el control judicial en la selección de los representantes.

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Respecto a la estructura del sistema de partidos, el referente de la UCR coincidió en la necesidad de elevar las exigencias para mantener las personerías jurídicas. Argumentó que la actual proliferación de "sellos de goma" o estructuras creadas meramente para captar recursos públicos no aporta al pluralismo real. En ese sentido, defendió la consolidación de partidos políticos con militancia, programas de gobierno y una representación social genuina como base de una democracia sólida.

El financiamiento de las campañas también formó parte de su análisis. Si bien Abad valoró positivamente la intención de blanquear los aportes privados y robustecer los mecanismos de control, manifestó su preocupación por la reducción drástica del financiamiento público propuesta por el Gobierno. Para el senador, el camino ideal es alcanzar un equilibrio entre ambos aportes, garantizando que el origen y el destino de los fondos sean transparentes sin desfinanciar la actividad política institucional.

Estas definiciones sirven como preámbulo para el encuentro que se desarrollará mañana a partir de las 17 en la Universidad Nacional del Sur. Tras exitosas convocatorias en La Plata y Mar del Plata, el ciclo "Ideas" desembarca en suelo bahiense con el objetivo de construir una propuesta técnica y de consenso para fortalecer la autonomía municipal y la transparencia electoral en territorio bonaerense. La apertura del evento estará a cargo de Diego Garciarena, Nerina Neumann y David Hirtz.

La jornada académica se dividirá en dos bloques centrales. El primer panel, enfocado en la reforma política y la calidad institucional, contará con las exposiciones de Maximiliano Abad, Karina Banfi, Silvia Lospennato, Andrés de Leo y Alejandro Tullio. Posteriormente, se abordará el desdoblamiento electoral y la autonomía municipal con la presencia de Luciano Spinolo, Sofía Gambier, Javier Andrés, Roberto Pagni y Matías Civale. Como cierre de la actividad, el radicalismo mantendrá un encuentro político a las 20, donde Abad será el orador principal frente a la dirigencia y militancia local.