Gandolfo tuvo su bautismo de gol con la camiseta de Bella Vista

Bella Vista sumó un punto valioso ante el puntero Huracán y el 2 a 2 en la agonía del partido dejó buenas sensaciones. En el cotejo jugado en cancha de San Francisco, el mediocampista Maximiliano Gandolfo marcó su primera conquista con la camiseta del Gallego.

“Lo venía buscando al gol, contra Villa Mitre había estado cerca y esta vez, por suerte, se dio. Si bien uno quiere aportar lo mejor para el equipo, convertir viene bien para la confianza”, destacó el mediocampista en el programa El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, en La Nueva Play.

“Es muy bueno que los volantes tengamos gol. Cuando vi que Rodrigo (por Gómez) desbordó, fui a buscar el centro. Me encontré con la pelota en el pecho porque Herrera (Hernán) la dejó corta y la pude empujar”, agregó el ex Sansinena y San Francisco.

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