Mundial U23: Japón festejó con Dragón Ball Z y Argentina, con 4 bahienses, fue el mejor de la Segunda Ronda

Llegó a su fin el Mundial U23 masculino de sóftbol, que se llevó a cabo en Sincelejo, Colombia.

El seleccionado argentino, que contó con 4 jugadores bahienses, terminó siendo el mejor equipo de la Ronda de Clasificación.

Con los locales Nahuel Sáenz, Pedro Martínez, Tomás Pintos y Lucas Talmón, el combinado nacional fue séptimo en la clasificación final.

Mientras que entre las distinciones individuales, el argentino Khalil Luna fue el jugador con más carrera impulsadas, líder en carreras anotadas y en home runs.

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Durante la segunda etapa, la albiceleste venció a Canadá (6 a 4), Dinamarca (16 a 0) y Singapur (10 a 4).

Previamente, en la primera fase, la Selección superó al campeón Japón (3 a 2), Colombia (8 a 0) y Sudáfrica (11 a 6).

Además, tropezó Nueva Zelanda (10 a 2) y República Checa (9 a 4).

*Viral

El campeón del torneo fue Japón, que venció en la final a Australia.

El número 1 del ránking se impuso por 4 a 2 y festejó en tierras colombianas.

Pero el hecho curioso y que se volvió viral fue que en vez de sonar el himno nacional japonés, los organizadores eligieron la canción Cha-La Head-Cha-La, icónico primer tema de apertura de la serie animada Dragon Ball Z.