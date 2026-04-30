Sóftbol: Argentina, con 4 bahienses, arranca la segunda fase en el Mundial U23
El combinado nacional terminó cuarto en la primera fase.
Con cuatro bahienses en el plantel, el seleccionado masculino de sóftbol U23 comenzará hoy la segunda fase del Mundial U23 que se lleva a cabo en Sincelejo, Colombia.
El combinado nacional cuenta entre sus filas con los locales Nahuel Sáenz, Pedro Martínez, Tomás Pintos y Lucas Talmón.
En la primera rueda, Argentina terminó cuarta y no logró meterse en la Súper Ronda, entre las seis selecciones (3 por grupo) que lucharán por el título.
El equipo albiceleste cosechó tres triunfos y dos derrotas durante la etapa inicial.
En ese sentido, la Selección superó a Japón (3 a 2), Colombia (8 a 0) y Sudáfrica (11 a 6).
Además, tropezó Nueva Zelanda (10 a 2) y República Checa (9 a 4).
En lo sucesivo, el combinado nacional integrará la Ronda de Reclasificación y se medirá ante los rivales del otro grupo.
Por lo que hoy se medirá ante Canadá, luego chocará ante Dinamarca (mañana viernes) y cerrará su participación contra Singapur (el sábado 2).