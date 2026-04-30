Sóftbol: Argentina, con 4 bahienses, arranca la segunda fase en el Mundial U23

El bahiense Tomás Pintos en acción durante el Mundial U23. Fotos: AAS

Con cuatro bahienses en el plantel, el seleccionado masculino de sóftbol U23 comenzará hoy la segunda fase del Mundial U23 que se lleva a cabo en Sincelejo, Colombia.

El combinado nacional cuenta entre sus filas con los locales Nahuel Sáenz, Pedro Martínez, Tomás Pintos y Lucas Talmón.

En la primera rueda, Argentina terminó cuarta y no logró meterse en la Súper Ronda, entre las seis selecciones (3 por grupo) que lucharán por el título.

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El equipo albiceleste cosechó tres triunfos y dos derrotas durante la etapa inicial.

En ese sentido, la Selección superó a Japón (3 a 2), Colombia (8 a 0) y Sudáfrica (11 a 6).

Además, tropezó Nueva Zelanda (10 a 2) y República Checa (9 a 4).

En lo sucesivo, el combinado nacional integrará la Ronda de Reclasificación y se medirá ante los rivales del otro grupo.

Por lo que hoy se medirá ante Canadá, luego chocará ante Dinamarca (mañana viernes) y cerrará su participación contra Singapur (el sábado 2).