No quedó ningún invicto tras completarse la primera rueda de la LBB Oro Femenina

Flores intenta atenazar el rebote. Con las manos arriba: Basaul y Mansilla, del albo, y Martín, de 9. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con el triunfo de Villa Mitre sobre Bahiense del Norte, 69 a 57, anoche se quedó sin ningún invicto la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

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En el otro encuentro de la quinta jornada, 9 de Julio derrotó como visitante a Estudiantes, por 65 a 46.

De esta manera se completó la primera rueda, teniendo continuidad el próximo martes con Estudiantes-Bahiense del Norte y Villa Mitre-Sportivo. Libre tendrá 9 de Julio.

Villa Mitre 69, Bahiense 57

Villa Mitre se dio el gusto de ser el primero en ganarle a Bahiense del Norte, 69 a 57.

El local dominó en rebotes (46-31) y tuvo como principal anotadora a Azul Carli, con 20 puntos (2-9 en triples, 6-6 en dobles y 2-3 3n libres). En tanto, Josefina Brossard terminó con 8 rebotes y 9 unidades, Juliana Brossard metió 11 puntos (2-5 en t3 y en t2, más 1-2 en t1), en tanto que Ailín Larrosa, Ailín Tellez y Bernardita Marcocci bajaron 7 rebotes cada una.

En la visita, Victoria Pérez sumó 8 puntos y 7 rebotes, mientras que Guillermina Rial fue la única que anotó doble dígito: 15 unidades, con 3-11 en t3 y 3-4 en t2.

Villa Mitre (69): B. Marcocci (10), Juliana Brossard (11), A. Carli (20), M. Leal (4), M. Tellez (5), Josefina Brossard (9), fi; A. Larrosa, M. Morresi (4), T. Giannecchini (4) y M.B. Veiga (2). DT: Giuliano Labrocca.

Bahiense (57): A.L. Carcas (2), M.V. Pérez (8), A. Kenny (8), A. Rodríguez (3), G. Rial (15), fi; J. Montivero (8), R. Vasconcelo (2), P. Vecchi (6), I. Canutti (4), C. Cabrera, C. Zanotto (1) y J. Quinteros. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Villa Mitre, 20-19; 38-29 y 53-40.

Árbitros: Sebastián Arcas y Francisco Irrazábal.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Estudiantes 46, 9 de Julio 65

9 de Julio tuvo capacidad colectiva para disimular las ausencias de las lesionadas Ileana Corvalán, Amparo Althabe y las preselección argentina, Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán, y vencer como visitante a Estudiantes, 65 a 46.

El 14-4 que estampó 9 de Julio casi al cierre del primer cuarto marcó la tendencia del partido.

El albiazul tuvo 49% en dobles (20-41) y 89% en libres (16-18).

La principal destacada fue María Victoria Flores, quien combinó 14 puntos (1-1 en t3, 3-8 en t2 y 5-6 en t1) y 14 rebotes.

En el albo, Luciana Mansilla completó 7 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Estudiantes (46): S. Trellini (10), V. Escudero (1), V. Hollman (3), I. Basaul (6), L. Mansilla (7), fi; L. Hiebaum (8), K. Kovach (5), S. Valdez (4) M. Iglesias (2) y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

9 de Julio (65): I. larrasolo (8), E. Fernández (8), A. Maurer, M.V. Flores (14), V. Martín (2), fi; M. Bussetti (8), G. Alarcón (10), T. Nieva (8), I. Sorzini (3) y J. Azaroff (4). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Estudiantes, 6-14; 12-30 y 32-41.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Marcelo Gordillo.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Posiciones

1º) Bahiense, 7 puntos (3-1)

1º) 9 de Julio, 7 (3-1)

3º) Estudiantes, 6 (2-2)

3º) Villa Mitre, 6 (2-2)

5º) Sportivo, 4 (0-4)