Bahía Blanca encabeza un ránking de calidad de vida entre 43 ciudades de toda la Argentina

Con un puntaje de 68 sobre 100, Bahía Blanca encabeza el ránking en la primera edición del "Índice de ciudades. Una radiografía de la Argentina urbana" de la consultora Enclave, debido a los buenos indicadores que obtuvo en las categorías Seguridad, Cohesión social y Conectividad física.

El relevamiento, que analizó los principales indicadores socioeconómicos de 43 ciudades a lo largo de todo el país, sostiene que Bahía "obtiene el puntaje máximo en Seguridad -una de las tasas de homicidios más bajas del país- y en Cohesión social, con acceso universal al agua potable y niveles muy bajos de informalidad urbana".

"Su red vial con múltiples rutas nacionales y provinciales le da una conectividad física sobresaliente. Es además el caso más destacado en hábitat urbano: combina oferta cultural y recreativa con costos de vida razonables, algo que pocas ciudades de su tamaño logran sostener", destaca el informe.

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El trabajo de Enclave detalla que se evaluaron "todas las capitales de provincia más un conjunto de ciudades intermedias de relevancia nacional", bajo la óptica de 17 indicadores (seguridad ciudadana, oferta sanitaria, educación, espacio público, conexión física, conexión digital, cohesión social, emergencias climáticas, costo de vida, oferta de ocio, servicios financieros, suelo industrial, simplicidad administrativa, empresarialidad, disponibilidad energética, RIGIs y transparencia).

"Comparar ciudades es siempre una materia compleja, pero existen parámetros que ponderados adecuadamente permiten construir un indicador sólido. Este Índice ayuda a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas y debilidades, y a seguir su propia evolución en el tiempo", agregó el exdiputado nacional Fabio Quetglas, fundador de la consultora.

Detrás de Bahía se ubicaron las ciudades de Códoba (66 puntos), Mendoza (65), Río Cuarto (64,5), CABA (63), Santa Rosa (62), Rosario (61), Rafaela (59,5), Santa Fe (59) y Godoy Cruz (59).

En sentido inverso, las localidades peor rankeadas fueron Corrientes (38,5), Zárate (38,5), Resistencia (37,5), Formosa (33,5) y Lomas de Zamora (32).

La próxima medición se realizará en seis meses.