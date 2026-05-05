Matías Sonzini: "Fue mi primer clásico y lo viví de una manera especial"

Matías Sonzini tenía apenas 2 año cuando su querido Atlético Ventana había ganado su último clásico ante Porteño de Saldungaray. Si bien pasaron muchas temporadas donde no se enfrentaron por distintas razones, el defensor se dio el gusto de celebrarlo a los 40 años y ser parte de la historia que inició su abuelo.

"Por el club pasó mi abuelo (Héctor Girou), mis tío abuelo (José Pedro Girou), mis tíos Martín, Javier y Walter Girou, mi papá Quique, mi hermano Ezequias y ahora juego con mi primo (Santiago Girou). Y me decían que pasó lo mismo del domingo. Que había una pica especial, una mística que suelen tener los clásicos, sobre todo porque hacía muchos años que no se jugaba", le dijo Mati a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Hubo un lindo folklore que se empezó a vivir el año pasado cuando se reencontraron en esta Liga. Fue un clásico muy colorido y el post partido también. El partido fue fuerte, se jugó poco y el poco tampoco acompañó. Fue mi primer clásico y lo viví de una manera especial. Y hasta mañana lo seguiremos viviendo con una satisfacción especial", agregó el marcador central, quien tuvo que marcar a Darío Delorte.

En el ámbito de la Liga del Sur, Sonzini --según datos de Eduardo "Cocho" López-- jugó dos partidos en la Primera de Villa Mitre (Promocional 2002) con Julio Román como DT y 22 en Pacífico de Cabildo en la temporada 2027.

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