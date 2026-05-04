Liga de Dorrego: Ventana se dio el gusto en el clásico y Monte sigue indetenible

La espera terminó para Atlético Ventana. Después de 38 años, volvió a festejar en el clásico serrano. Venció como local a Porteño de Saldungaray 1 a 0 y lo celebró a lo grande, tras jugarse la 7ª fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Si bien hubo varias temporadas que no se enfrentaron, esta vez el éxito quedó del lado de los de Sierra de la Ventana, que se impusieron con el tanto en contra de Justo Zas.

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Además, Atlético Monte Hermoso sigue firme y goleó en Coronel Pringles a Almaceneros por 4 a 0.

También ganaron los escoltas Independiente y Ferroviario.

--RESULTADOS:

Suteryh 0, SUPA 1 (Juan Cortez).

Pelota 0, San Martín 2 (Nahuel Cornou y Joaquín Álvarez).

Progreso 1 (Uriel Farias), Alumni 2 (Silvio Giménez y Benjamín Bertelly).

Villa Rosa 1 (Javier Maciel), Independiente 2 (Benjamín Masciale y Leandro Jeva).

Ventana 1 (Maximiliano Mastrángelo), Porteño 0.

Esperanza 1 (Francisco Roggero), Ferroviario 4 (Agustín Rodríguez --2--, Gianfranco Crisci y Nicolás Palacio, de penal).

Almaceneros 0, Atlético Monte Hermoso 4 (Matías Martin, Nicolás Lozano, Joel Vera y Benjamín Fernández).

Divisorio 0, Independiente de Pringles 5 (Gianfranco Romero, José Luis Acosta --2-- y Villalba --2--).

--POSICIONES: 1º) Atlético Monte Hermoso, 21 puntos; 2º) Ferroviario e Independiente de Dorrego, 18; 4º) Independiente de Pringles, Suteryh y Porteño, 15; 7º) Atl. Ventana, 13; 8º) Alumni, 10; 9º) Almaceneros, Villa Rosa, San Martín y SUPA, 9; 13º) Progreso, 4; 14º) Esperanza, 1; 15º) Pelota y Divisorio, sin unidades.

--PRÓXIMA FECHA (8ª): Suteryh-Pelota, SUPA-Divisorio, San Martín-Esperanza, Ferroviario-Villa Rosa, Independiente CD-Alumni, Progreso-Ventana, Porteño-Almaceneros y Atlético Monte Hermoso-Independiente CP.