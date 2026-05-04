Liga de Villarino: Ascasubi ganó el clásico y lidera por diferencia de gol
El albiceleste superó a San Adolfo 2 a 0. Juventud Agraria de Algarrobo y Ferroviario de Argerich están al acecho.
Volvió el fútbol en la Liga de Villarino y Social Ascasubi confirmó su liderazgo --por diferencia de gol-- tras vencer en el clásico a San Adolfo por 2 a 0.
Fue en el marco de la 7ª fecha del certamen Apertura de la Copa Axión Puerta Patagonia que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
Por su parte, Juventud Agrario de Algarrobo (venció a Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich 2 a 0) y Ferroviario de Argerich (derrotó a Cobolvi 1 a 0) tienen el mismo puntaje que el campeón defensor, pero con menos diferencia de gol.
En tanto, Juventud Unida se anotó un muy buen triunfo al vencer como visitante a Caza y Pesca 1 a 0, mientras que 12 de Octubre se quedó con el duelo medanense ante Barrio Africa (3-0).
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