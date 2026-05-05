Deportivo Viedma se volvió sin nada y Gimnasia regresó a La Plata con la serie empatada

Nicolás Paletta, en la ofensiva de Viedma. Foto: LA.

Deportivo Viedma se volvió con las manos vacías de su visita a San Isidro, cediendo el segundo juego 77 a 69, por los cuartos de final de la Liga Argentina.

El representante rionegrino había perdido el primero también, por lo que, al igual que en la serie anterior ante Provincial, deberá ganar los tres para seguir en carrera.

El estadounidense Christopher Hooper anotó 15 puntos y bajó 8 rebotes para los de San Isidro (Córdoba), donde no tuvo acción el juvenil bahiense Emilio Boyé.

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En tanto, Nicolás Paletta, base de Viedma, sumó 33m22 en cancha, con 13 puntos (1-2 en triples y 5-7 en dobles), más 9 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.

Por la otra serie, Gimnasia y Esgrima La Plata empató (1-1) frente a Barrio Parque, al que venció 101 a 93, en suplementario, tras igualar 82-82.

Gian Franco Sinconi, Agustín Vergara, Ezequiel Paz y Raúl Pelorosso fueron las figuras, convirtiendo cada uno 17 puntos, más 15 de Matías Carneglia.

En los locales no alcanzaron los 33 puntos de Gastón Bertona.