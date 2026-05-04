En 10 segundos le sacaron dos amarillas al arquero de Peñarol y dejó al equipo con 10

Peñarol sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar con su empate 1-1 ante Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Apertura en el estadio Campeón del Siglo, donde hubo un tenso clima sobre el final.

Hubo dos situaciones que no pasaron desapercibidas a menos de diez minutos del cierre. La primera fue protagonizada por el argentino Franco Escobar, quien se cruzó con los hinchas tras ser sustituido a los 83’ luego de otro flojo partido.

Escobar se retiró de la cancha por el sector de la tribuna Damiani bajo algún insulto y reaccionó de forma provocativa con gestos hacia el público. Ante esto, el reproche de la gente aumentó y el futbolista siguió mirando de forma desafiante a la Cataldi y Henderson, mientras se dirigía al banco de suplentes.

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Por su parte, un hecho poco común se dio sobre el cierre. Ya en tiempo adicional, cuando transcurría el minuto cuatro de los cinco agregados por el árbitro Mathías de Armas, Washington Aguerre fue expulsado de manera insólita.

El arquero recibió la primera amarilla tras una excesiva protesta al asistente por una falta previa y, por si fuera poco, reaccionó ante la tarjeta con un pelotazo a la tribuna y más gesticulaciones al lado del juez principal, que le mostró la segunda amonestación y posterior roja. Luego, tiró la camiseta a la tribuna.

Germán Barbas se calzó los guantes para la última jugada, un remate de Erico Cuello desde dentro del área que se fue alto. (La Nueva. y Montevideo portal).