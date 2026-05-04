El dólar oficial avanzó luego de tres jornadas a la baja: a cuantó cotizó en Bahía Blanca

El dólar oficial subió luego de tres bajas al hilo y superó los $1.400 en el segmento mayorista este lunes. Tras el feriado, se reanudó el mercado cambiario en un contexto de fuerte oferta de divisas, que sostiene la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

En Bahía Blanca cerró a 1.374,95 pesos para la compra, lo que se traduce en una suba de 5,29 pesos; a la vez que para la venta se ubicó en 1.426,30 pesos (+$ 5,01), lo que se traduce en una variación positiva del 0,35% (spread de 51,35 pesos).

El dólar blue, en Bahía , subió 5 pesos para compra (1.392,00 pesos) y 6 pesos para la venta (1.420,00 pesos), siendo la variación positiva del 0,42% (spread 28 pesos).

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En la City porteña, nn el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $11,5 (0,8%) a $1.402,5 para la venta, pero la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.710,59) se amplió y se ubicó a 22%.

En tanto, los contratos de futuros operaron con subas generalizadas de hasta el 0,7% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.422,5 para fines de abril y en torno a $1.631 en diciembre.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete subió $15 a $1.425 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posiciona en los $1.852,5.

En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.419,1 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.440,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.497,37.

En tanto, el dólar blue escaló $5 a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El riesgo país, en tanto, se ubicó hoy en 558 puntos, con una variación positiva de 3,53 por ciento. El cierre anterior había sido de 539 puntos.