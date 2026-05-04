El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este martes 5 de mayo una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 22.

En la mañana el tiempo será fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Oeste rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.