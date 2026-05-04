Extorsión telefónica: un preso fue condenado por simular ser policía

Flores Machuca, hace más de 10 años, cuando ya contaba con antecedentes.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Rafael Antonio Flores Machuca a la pena de 6 años y medio de prisión, por estafar desde la cárcel a un hombre al que le exigió dinero haciéndose pasar por efectivo policial e intentar realizar una maniobra similar.

Como fue declarado reincidente y tiene condenas previas, una de ellas por homicidio, se les unificaron las sentencias en 22 años de cárcel.

La causa, investigada por la UFIJ N° 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, se inició el 6 de junio de 2023 cuando el imputado, simulando ser autoridad policial, y mediante intimidaciones, obligó a la víctima a entregarle la suma de 600.000 pesos.

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El denunciante había mantenido comunicaciones a través de Facebook con una supuesta mujer, más tarde intercambiaron los números de teléfono y mantuvieron diversas conversaciones con connotación sexual.

Luego de ello, la víctima recibió un llamado en el cual una persona -que simulaba ser policía- le refirió que la supuesta mujer era menor de edad y había efectuado una denuncia en su contra por “grooming”, exigiéndole dinero a cambio de no continuar con su denuncia.

Posteriormente, el 6 de junio de 2023, en virtud del temor que le generó la comunicación recibida, la víctima realizó tres transferencias de $200.000 a la cuenta del acusado.

Además, el 28 de enero del año pasado, Flores Machuca repitió la acción e intentó, a través de amenazas, a que otra víctima entregara una suma de dinero a fin de no seguir adelante con una supuesta denuncia por grooming en su contra.

Las tareas investigativas permitieron llegar hasta el acusado, quien se encontraba cumpliendo condena en una institución penitenciaria.

El presidiario fue condenado por el delito de extorsión y tentativa de extorsión.

Flores Machuca es reincidente porque en 2021 había sido sentenciado por un crimen en el Bajo Rondeau y el año pasado, por defraudación mediante el uso ilícito de datos de tarjeta de crédito; defraudación mediante el uso ilícito de datos de tarjeta de crédito en grado de tentativa, extorsión en grado de tentativa y extorsión todo en concurso real.