Liga de Suárez: Automoto goleó con un gol de Vila y Unión sumó en Puan

Automoto recuperó la senda triunfal y vapuleó en casa a Foot Ball Club de Puan 5 a 0, mientras que Unión se trajo un punto de su visita a Tiro Federal de Puan, en el marco de la 7ª fecha del torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la goleada del azulgrana que dirige Octavio Araneta convirtió su primer gol Luis Vila.

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En la Zona A, Racing de Carhué es el puntero con puntaje ideal, tras vencer a Independiente de Rivera 2 a 0.

Por su parte, en la Zona B, Unión de Tornquist empató como visitante ante Tiro Federal de Puan --uno de los dos líderes-- tras igualar 1 a 1.

Resultados:

--Zona A: Automoto 5 (Julián Werner, Joaquín Giménez --2--, Luis Alfredo Vila y Nicolás Roque), Foot Ball Club 0); Independiente R 0, Racing de Carhué 2 (Alejo Martínez y Maximiliano Cantoni); Deportivo Sarmiento 1 ( Emanuel Giménez ), Empleados de Comercio 1 ( Axel Orona); Leandro N. Alem 2 (Ariel Suárez y Federico Trejo, Independiente San José 6 (Germán Oryejovsky, Cristian Roth --3--, Juan Cruz Seewald y Emanuel Merquel) y Boca Juniors 2 (Lautaro Haag y Tomás Steinbach), Deportivo Argentino 5 (Rodrigo Poncela --2--, Tobías Albornoz --2-- y Benjamín González). Libre: Club Sarmiento.

--Zona B: Tiro Federal P 1 (Luca Orozco --foto--), Unión T 1 (Juan José Heiland); San Martín de Carhué 4 (Leandro Leguizamón, Martín Torres, Agustín Echaide --de penal-- y Diego López), Deportivo Rivera 1 (Mirko Villarreal); Peñarol de Guaminí 1 (Alex Miranda), Blanco y Negro 1 (Juan Ullmann, de penal); El Progreso 1 (Uriel Fogel), San Martín Santa Trinidad 1 (Román Arata) y Unión de Pigüé 1 (Gustavo Schilereff, de penal), Atlético Huanguelén 1 (Ovidio Cuba). Libre: Peñarol de Pigüé.

Las tablas