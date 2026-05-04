La inflación de abril en Bahía llegó al 2,6 %, según el CREEBBA

La inflación estimada por el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA) fue del 2,6 % en abril, por debajo del 2,9 % registrado en marzo.

De esta manera, el primer trimestre de 2026 cerró con una inflación acumulada del 11,1 %, mientras que la interanual se ubicó en el 30,8%.

Durante el mes de abril, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Transporte y comunicaciones, el cual registró un crecimiento del 4,4% como consecuencia de variaciones en combustibles y lubricantes (10,5%), seguros, estacionamientos y otros servicios (3,1%) y telefonía internet y comunicaciones (2,7%). Cabe destacar que gran parte del incremento registrado en el capítulo responde al denominado “efecto arrastre” que los combustibles tuvieron en el mes en cuestión.

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En segundo orden, Educación evidenció un crecimiento del 3,8% explicado principalmente por alzas en educación formal (4,9%) y otros servicios educativos tales como cursos de idiomas, computación, entre otros (3%). Salud se posicionó en tercer lugar con una variación del 3,1%, traccionado por incrementos en servicios médicos y odontológicos (4,3%), servicios prepagos y auxiliares (3,6%) y medicamentos (2,2%), entre otros.

Por último, Vivienda exhibió una variación del 2,7%, ubicándose levemente por encima del nivel general. Se destacan los subgrupos vinculados a las tarifas de servicios públicos. En concreto, servicios sanitarios, gas y otros combustibles (2,9%) y electricidad (2,5%). A su vez, alquiler de la vivienda y materiales y mano de obra registraron incrementos similares (2,8% y 2,4% respectivamente).