Compañía Mega pone en marcha una obra de USD 260 millones en Bahía Blanca

Compañía Mega continúa con el proceso de puesta en marcha de su Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) en su planta de Bahía Blanca, en el marco de su plan de expansión y crecimiento. La puesta en marcha de esta nueva infraestructura representa un paso clave en el incremento y fortalecimiento de sus activos operativos y en su posicionamiento estratégico dentro de la cadena de valor del gas natural y los líquidos asociados de Vaca Muerta.

Este hito se da en el marco de su 25° aniversario desde el inicio de sus operaciones. “Estamos orgullosos de iniciar las tareas de puesta en marcha de esta nueva inversión en nuestra planta de Bahía Blanca, que ascendió a aproximadamente USD 260 millones, y que nos va a permitir aumentar hasta un 50% la producción de líquidos de gas natural. Con este hito, seguimos consolidando nuestro rol de generadores de valor en la industria del gas y petróleo, al transformar el recurso natural que nos ofrece Vaca Muerta en productos comercializables y de exportación, acompañando el desarrollo energético del país”, señaló Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega.

La obra demandó una inversión de USD 260 millones y fue ejecutada bajo la modalidad llave en mano (EPC) por AESA, empresa de industria nacional de YPF, con vasta trayectoria en la ejecución de proyectos de infraestructura de energía en el país. El Nuevo Tren de Fraccionamiento permitirá incrementar la capacidad de producción de la compañía en hasta un 50 %, acompañando el crecimiento sostenido de la producción de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina y la mayor disponibilidad de sus líquidos asociados. En esta primera etapa, el aumento de producción será de aproximadamente un 20 % de propano, butano y gasolina natural, con destino de exportación a distintos mercados internacionales.

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En paralelo, Compañía Mega avanza en el desarrollo de una nueva etapa de crecimiento, presentada en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Esta nueva fase contempla inversiones adicionales por U$360 millones de dólares, destinadas a ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural (NGLs), en línea con el crecimiento esperado de Vaca Muerta, principal motor de expansión del sistema energético argentino.