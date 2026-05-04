Aprehenden a un hombre por amenazas y resistencia a la autoridad tras un violento episodio familiar

Un hombre fue aprehendido en la noche de este lunes en una vivienda ubicada en calle Rigamonti al 100, luego de protagonizar un violento conflicto familiar que incluyó amenazas de muerte y resistencia a la autoridad.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Policía Local (UPPL) alrededor de las 22.20, tras un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios en el domicilio. Al arribar, los efectivos constataron que el individuo, identificado como Ricardo Rubén Juárez (65 años), se encontraba en un estado de gran agresividad y había ocasionado daños en la vivienda.

Según se informó, el hombre se encerró en el inmueble y amenazó de muerte a su concubina, una mujer de 59 años.

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Ante esta situación la policía ingresó al domicilio, donde el sujeto se mostró hostil en todo momento, lo que derivó en un forcejeo con los uniformados.

Finalmente, Juárez fue reducido y trasladado a una dependencia policial, imputado por los delitos de amenazas, infracción a la Ley 12.569 de violencia familiar, desobediencia y resistencia a la autoridad. Los efectivos intervinientes no resultaron lesionados.

En tanto, la mujer fue trasladada para prestar declaración.

Interviene la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.