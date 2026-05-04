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Cuáles son las calles que estarán cortadas al tránsito este martes en Bahía Blanca

Habrá interrupciones parciales y totales en distintos puntos por obras de agua y tareas de repavimentación.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Diversos cortes de calzada en varios sectores de la ciudad tendrán lugar este martes debido a trabajos de infraestructura.

Las intervenciones incluyen tareas en la red de agua y obras de fresado y reencarpetado, lo que afectará la circulación vehicular en diferentes franjas horarias.

Entre las 7 y las 18, permanecerá interrumpido el tránsito en calle Nicaragua, entre Perú y Santiago del Estero, por trabajos sobre la red de agua.

Además, de 8 a 12, se realizarán tareas de fresado y reencarpetado en la intersección de Río Negro y Paunero, mientras que de 12 a 18 las mismas labores se trasladarán al cruce de México y Emilio Rosas.

También se informó que la calle Montevideo, entre Thompson e Italia, estará afectada por obras de reencarpetado durante un período estimado de 10 días.

Desde el área de tránsito se solicita a los conductores respetar la señalización, considerar vías alternativas y prever posibles demoras en los desplazamientos.

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