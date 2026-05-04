Violencia en el Shooping: Claudio Montiel recuperó la libertad tras pagar una fianza de $30 millones

Tras el depósito de una caución real de 30 millones de pesos, Claudio Montiel, el gremialista de la Asociación Empleados de Comercio que estaba detenido por los incidentes del Viernes Santo en el Shopping, recuperó su libertad hoy pasado el mediodía. La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado de Garantías, el doctor Alberto Manzi, quien autorizó la excarcelación del dirigente gremial.

Montiel se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N°4 de Villa Floresta, destino al que había sido trasladado recientemente desde la comisaría Primera. Su detención se produjo en el marco de una investigación por los graves incidentes ocurridos en el BBPS.

La fiscalía interviniente había solicitado la prisión preventiva para el gremialista; sin embargo, el magistrado optó por la excarcelación bajo fianza, considerando que el proceso puede continuar con el imputado en libertad, siempre y cuando se cumpla con el depósito monetario y el compromiso de sujetarse al proceso.

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A pesar de haber abandonado el penal, Montiel sigue procesado y vinculado a una causa penal donde se le imputan delitos de extrema gravedad: daño, violencia de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada.

La libertad de Montiel no es absoluta. Una vez formalizada su salida de la cárcel, el gremialista deberá cumplir estrictamente con una serie de reglas de conducta impuestas por el tribunal para garantizar que no entorpecerá la investigación ni se ausentará de la ciudad sin previa autorización judicial.

El caso continúa generando repercusión en el ámbito local, dado el perfil institucional del involucrado y la violencia de los hechos registrados durante el conflicto sindical que dio origen a la causa.