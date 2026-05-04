El IPC Online registró en el mes de abril en Bahía Blanca una inflación de 1.7 %

El IPC Online refirió que los datos inflacionarios para el mes de abril en Bahía Blanca fueron de un 1.7% con una variación interanual de 27.56% y una acumulada en 2026 de 8.75%.

La variación más marcada se observa en el capítulo de educación, por ajuste de las cuotas de colegio, seguidos de otros elementos personales (cigarrillos y artículos descartables) y cuotas de sistemas de salud, servicios telefónicos y combustibles, entre otros. Un mes mucho menos marcado en términos de variación respecto al mes pasado, con subas en la primera semana y descensos en la última, indica el informe.

Educación marcó el punto más alto:

A nivel de capítulos, la dinámica de abril mostró una clara dispersión. Educación lideró ampliamente con un aumento de 5,46%, consolidándose como el principal impulsor del índice en el mes, en línea con ajustes en las cuotas de colegio por segundo mes consecutivo. Le siguieron otros bienes y servicios (3,66%), atención médica y gastos para la salud (2,45%) y transporte y comunicaciones (2,28%), reflejando presiones en servicios regulados y costos asociados.

Se ubicaron por encima del nivel general, esparcimiento (1,88%), con mucha estacionalidad a la baja, y alimentos y bebidas (1,68%), aunque con una incidencia más moderada. En contraste, indumentaria mostró una suba más contenida (1,33%), mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar (1,09%) avanzó por debajo del promedio. Finalmente, vivienda y servicios básicos fue el único capítulo con variación negativa (-0,52%), contribuyendo a amortiguar el índice general en el mes.

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Desaceleración con respecto a marzo:

En términos del nivel general, IPC Online registró en abril de 2026 una variación mensual de 1,71%, marcando una desaceleración significativa frente al 2,60% de marzo. El dato se ubicó por debajo de las mediciones comparables: INDEC Nacional 3,4%, IPC CABA 3,0% e IPIM 3,40%. La señal central del mes es una inflación más contenida en el relevamiento online, con menor tracción de precios que en los indicadores oficiales y mayoristas.

Figura 1. Evolución de la inflación mensual IPC Online comparado con IPC e IPIM INDEC Nacional y CABA

La Figura 1 muestra la evolución comparada con la inflación medida por IPC CABA e IPC e IPIM del INDEC nacional. Todos los indicadores han permanecido en el área de los dos puntos de inflación (entre 2% y 3%) con atención enfocada en que el índice de precios mayoristas (IPIM) ha mostrado una baja fuerte en febrero. En ese sentido, como ya se mencionó, abril quiebra esta tendencia sin poder anticiparse si se va a sostener en los próximos meses.

Inflación acumulada en 2026

En términos acumulados interanuales, el IPC Online alcanzó 27,56%, también por debajo del 32,6% del IPC Nacional, del 32,1% del IPC CABA y del 27,9% del IPIM. La dinámica anual muestra una inflación que continúa elevada, pero con una trayectoria de desaceleración respecto de los registros observados en 2025.

En lo que va del año, la inflación ya acumula 8,75%